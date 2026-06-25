Zase ty trosky. Ukrajinci zničili Rusům ropný sklad, Sevastopol je dál bez proudu

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Po zřícení trosek dronu vypukl požár v ropném skladu Poltavskaja,“ informoval Alexandr Charitonov, šéf Krasnoarmějského okresu ležícího mezi východním pobřežím Azovského moře a Krasnodarem.
Agentura TASS později s odvoláním na regionální operační skupinu napsala, že podle předběžných zpráv nebyl nikdo zraněn a že hasiči pokračují v likvidaci ohně. Telegramový kanál RBK Ukrajina bez uvedení zdroje informoval, že v areálu vzplály tři nádrže s palivem.
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Po zřícení trosek bezpilotního letounu hořelo v tomto ropném skladu také 16. června.
Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku v reakci na každodenní ruské dronové a raketové údery na svém území.
Kyjev opakuje, že ukrajinská armáda se zaměřuje především na vojenské objekty a energetickou infrastrukturu, aby omezila příjmy Moskvy z prodeje fosilních paliv. Chce tak zaškrtit financování invaze, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.
Ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace oznámila, že Rusko v noci zaútočilo na blíže neurčený průmyslový objekt v Poltavské oblasti ve středovýchodní části země. Vznikl tam požár. Nikomu se zřejmě nic nestalo.
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Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že Rusko v noci útočilo 90 drony a jednou střelou Iskander-M, kterou odpálilo z okupovaného Krymu.
Protivzdušná obrana sestřelila, případně pomocí prostředků radioelektronického boje neutralizovala, 83 bezpilotních strojů. Na sedmi místech Ukrajiny byly zaznamenány zásahy střely a šesti dronů, na dalších devíti místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních letounů.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že od středečního večera do rána zničily systémy protivzdušné obrany 269 ukrajinských dronů, mimo jiné v Brjanské, Belgorodské, Kurské či Rostovské oblasti a také v Krasnodarském kraji, moskevském regionu a na Krymu. Sestřely obrana provedla i nad Černým mořem.
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Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, se ve středu po ukrajinském úderu na elektrickou stanici ocitl z velké části bez elektřiny a s problémy se potýká i nadále.
Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev nejprve pozdě v noci informoval o obnovení dodávek proudu do většiny obytných budov. Ráno ale oznámil, že je nutné dočasně omezit zásobování elektřinou, aby se předešlo přetížení sítě v jiných regionech. Uvedl také, že přesný harmonogram vypínání elektrické energie není a že proud se bude vypínat cíleně a podle potřeby.