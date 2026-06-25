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Zase ty trosky. Ukrajinci zničili Rusům ropný sklad, Sevastopol je dál bez proudu

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Sledujeme online   9:30
V ropném skladu v Krasnodarském kraji na jihu Ruska vypukl požár poté, co se na něj zřítily trosky ukrajinského dronu, uvedly místní úřady. Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, je po středečním útoku nadále bez elektřiny.

Válka na Ukrajině

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„Po zřícení trosek dronu vypukl požár v ropném skladu Poltavskaja,“ informoval Alexandr Charitonov, šéf Krasnoarmějského okresu ležícího mezi východním pobřežím Azovského moře a Krasnodarem.

Ukrajinské drony zasáhly ropný sklad v Krasnodarském kraji
Čerpací stanice v Sevastopolu na Krymu (21. června 2026)
Sevastopol je po ukrajinském útoku bez elektřiny
Sevastopol je v důsledku ukrajinského útoku bez elektřiny. (24. června 2026)
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Agentura TASS později s odvoláním na regionální operační skupinu napsala, že podle předběžných zpráv nebyl nikdo zraněn a že hasiči pokračují v likvidaci ohně. Telegramový kanál RBK Ukrajina bez uvedení zdroje informoval, že v areálu vzplály tři nádrže s palivem.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Po zřícení trosek bezpilotního letounu hořelo v tomto ropném skladu také 16. června.

Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku v reakci na každodenní ruské dronové a raketové údery na svém území.

Kyjev opakuje, že ukrajinská armáda se zaměřuje především na vojenské objekty a energetickou infrastrukturu, aby omezila příjmy Moskvy z prodeje fosilních paliv. Chce tak zaškrtit financování invaze, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

Poltavskaja

Poltavskaja

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace oznámila, že Rusko v noci zaútočilo na blíže neurčený průmyslový objekt v Poltavské oblasti ve středovýchodní části země. Vznikl tam požár. Nikomu se zřejmě nic nestalo.

Co nedokážou rakety, završí příroda. Most na Krym čeká jistá zkáza, míní odborník

Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že Rusko v noci útočilo 90 drony a jednou střelou Iskander-M, kterou odpálilo z okupovaného Krymu.

Protivzdušná obrana sestřelila, případně pomocí prostředků radioelektronického boje neutralizovala, 83 bezpilotních strojů. Na sedmi místech Ukrajiny byly zaznamenány zásahy střely a šesti dronů, na dalších devíti místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních letounů.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že od středečního večera do rána zničily systémy protivzdušné obrany 269 ukrajinských dronů, mimo jiné v Brjanské, Belgorodské, Kurské či Rostovské oblasti a také v Krasnodarském kraji, moskevském regionu a na Krymu. Sestřely obrana provedla i nad Černým mořem.

Sevastopol je po útoku bez elektřiny. Nepanikařte, to nepřítel chce, žádají úřady

Sevastopol, největší město na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym, se ve středu po ukrajinském úderu na elektrickou stanici ocitl z velké části bez elektřiny a s problémy se potýká i nadále.

Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev nejprve pozdě v noci informoval o obnovení dodávek proudu do většiny obytných budov. Ráno ale oznámil, že je nutné dočasně omezit zásobování elektřinou, aby se předešlo přetížení sítě v jiných regionech. Uvedl také, že přesný harmonogram vypínání elektrické energie není a že proud se bude vypínat cíleně a podle potřeby.

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