Zásadní úspěch pro Evropu, chválí německý ministr mírový plán USA a Ukrajiny

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul označil aktualizovaný plán pro ukončení války na Ukrajině, který v Ženevě dojednaly USA s Ukrajinou, za zásadní úspěch pro Evropu. V rozhovoru pro Deutschlandfunk uvedl, že z návrhu byly odstraněny všechny body týkající se Evropy a NATO, a zdůraznil, že řešení konfliktu nesmí vznikat bez účasti Ukrajiny a evropských států.
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (4. listopadu 2025) | foto: CTK / imago stock&people / dts Nachrichtenagentur ČTK

„Všechny otázky, které se týkají Evropy a NATO, byly z toho plánu odstraněny. To je zásadní úspěch, kterého jsme včera dosáhli,“ řekl Wadephul s odkazem na nedělní jednání. Zdůraznil, že Evropa nadále stojí po boku Ukrajinců jako jejich „advokát“. Žádné řešení konfliktu se podle něj nesmí dojednat bez Evropanů a bez Ukrajinců. Přivítal také, že se USA chopily role zprostředkovatele.

USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají

Spojené státy a Ukrajina v noci na dnešek ve společném prohlášení po jednání v Ženevě uvedly, že vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině. Dokument zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi. Zároveň dodává, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.

Původní plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, omezí svou armádu na maximálně 600 000 vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800 000 v době míru a ostře se vymezili proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva. Jaká bude konečná podoba návrhu, zatím není zřejmé.

Válka na Ukrajině

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Česko zasypal sníh. Zpožďují se spoje, situaci na silnicích komplikuje i ledovka

První sníh v Praze. Úklid sněhu na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)

Většinu Česka v noci zasypal čerstvý sníh. Nejvíce ho mimo horské oblasti napadlo na severozápadě země, i kolem pěti centimetrů, na Šumavě deset centimetrů. Sníh podle meteorologů způsobil komplikace...

24. listopadu 2025  6:34,  aktualizováno  8:54

Zemřel herec Udo Kier. Hrál v Bladeovi, Armageddonu i většině filmů von Triera

Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...

Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář se za posledních padesát let objevila ve více než dvou stovkách filmů. Zaujal ve snímcích, které produkoval Andy Warhol,...

24. listopadu 2025  8:53

SPD souhlasí s návrhem vrátit rozpočet, v němž podle ANO chybí 95,9 miliardy

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Andrej Babiš (ANO). (19....

Rozpočtový výbor se bude znovu zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 286 miliard korun. Podle ANO však v předloženém dokumentu chybí 95,9 miliardy korun....

24. listopadu 2025  6:05,  aktualizováno  8:44

Sněhový chaos v Německu. Na kluzké dálnici zahynuli nejméně čtyři lidé

polizei německá policie

První souvislý sníh a kluzké vozovky způsobil velké problémy řidičům v Německu. V Bavorsku zemřeli tři lidé, jeden pak v Bádensku - Württembersku Meteorologové varují před dalším náledím a námrazou.

24. listopadu 2025  8:01,  aktualizováno  8:39

V Modřanech vzplál stánek s občerstvením, škoda atakuje milion

Hasiči zasahují u ranního požáru stánku s občerstvením v Modřanech (24....

V pondělí brzy ráno zasahovali hasiči u požáru stánku s občerstvením v pražských Modřanech. Nikdo nebyl zraněn, příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem šetření, podle prvotních informací...

24. listopadu 2025  8:24

Nechtěl jsem utéct, tvrdí Bolsonaro. S náramkem prý manipuloval v halucinacích

Jair Bolsonaro na setkání se svými příznivci. (6. dubna 2025)

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro, který byl odsouzen za pokus o převrat, tvrdí, že elektronický monitorovací náramek poškodil během nervového zhroucení provázeného halucinacemi. Soud ho...

24. listopadu 2025  8:05

Požár haly na letišti v Brně-Tuřanech. Zásah zkomplikovalo počasí

Ilustrační snímek

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi 5 000 metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat, nerozšířil se na další objekty, řekl mluvčí hasičů Filip Venclovský....

24. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  8:02

USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají

Sledujeme online
V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23....

USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec pro možné ukončení války, uvedl Bílý dům ve společném prohlášení k americko-ukrajinskému jednání v Ženevě. Prohlášení zdůrazňuje, že jakákoli...

23. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  24. 11. 7:57

Sněžit v nížinách bude i v dalších dnech, hrozí i vznik ledovky

Českou republiku zasáhlo mrazivé počasí. Sněžilo v Beskydech, ale i v Brně....

Většina území Česka je v pondělí ráno zasněžená, během úterý očekává ČHMÚ další přeháňky, místy napadne 10 až 15 cm sněhu, podobně tomu bude i ve středu. Meteorologové slibují sníh i v nižších...

24. listopadu 2025  7:12

Noční útok na Charkov má čtyři mrtvé, Ukrajina v odpovědi vyslala 93 dronů

Sledujeme online
Ukrajinská protivzdušná obrana

Nedělní ruský útok na východoukrajinské město Charkov si vyžádal čtyři mrtvé a 17 zraněných. Oznámil to charkovský starosta Ihor Terechov. Terechov předtím informoval o rozsáhlém dronovém útoku na...

24. listopadu 2025  6:57

Rozpočet vrátíme k přepracování. Na čas se provizoriu nevyhneme, říká Schillerová

Alena Schillerová

Rozpočtový výbor bude v pondělí pokračovat v projednávání státního rozpočtu na příští rok. Budoucí ministryně financí Alena Schillerová v rozhovoru pro iDNES.cz exkluzivně nastiňuje, že bude chtít,...

24. listopadu 2025

