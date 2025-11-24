Zásadní úspěch pro Evropu, chválí německý ministr mírový plán USA a Ukrajiny

„Všechny otázky, které se týkají Evropy a NATO, byly z toho plánu odstraněny. To je zásadní úspěch, kterého jsme včera dosáhli,“ řekl Wadephul s odkazem na nedělní jednání. Zdůraznil, že Evropa nadále stojí po boku Ukrajinců jako jejich „advokát“. Žádné řešení konfliktu se podle něj nesmí dojednat bez Evropanů a bez Ukrajinců. Přivítal také, že se USA chopily role zprostředkovatele.
|
USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají
Spojené státy a Ukrajina v noci na dnešek ve společném prohlášení po jednání v Ženevě uvedly, že vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině. Dokument zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi. Zároveň dodává, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.
Původní plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, omezí svou armádu na maximálně 600 000 vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800 000 v době míru a ostře se vymezili proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva. Jaká bude konečná podoba návrhu, zatím není zřejmé.