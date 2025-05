Zavalené údolí zdeptaly ještě záplavy, ustupující ledovce hrozí po celém světě

Ve Švýcarsku se ve středu poblíž vesnice Blatten v jižním údolí Lötschentalu sesunul svah. „Skalní stěna nad ledovcem byla nestabilní, jelikož v posledních letech roztál horský permafrost, což způsobilo pád úlomků a zasypání ledovce“, uvedl Martin Truffer, profesor fyziky na Aljašské univerzitě ve Fairbanksu, který se zabývá pohybem ledovců.

Trosky sice ledovec izolovaly a zpomalily tání, jejich váha ale způsobila, že se led začal pohybovat, což se před několika týdny dramaticky zrychlilo. Úřady v minulých dnech nařídily evakuaci asi 300 lidí a také veškerého dobytka z vesnice, „když bylo jasné, že je tu celý svah, který se brzy zřítí,“ řekl Truffer, který pochází ze Švýcarska.

Příval milionů metrů krychlových ledu, bahna a kamení se zřítil z hory a pohltil vesnici Blatten. Několik domů, které zůstaly neporušené, byly později zatopeny.

Záplavy ve čtvrtek zesílily, protože hromada trosek o průměru téměř dvou kilometrů ucpala cestu řece Lonze a způsobila, že se uprostřed trosek vytvořilo jezero, což vyvolalo obavy, že by mohlo dojít k další evakuaci.

Přesto do pátečního odpoledne část nahromaděné vody pronikla skrz suť a odtekla, což naznačuje, že by si mohla najít cestu zpět do řeky, aniž by se zvedla hladina. Švýcarští úředníci však uvedli, že úroveň nebezpečí se nezvýší.

Ledovcová jezera představují hrozbu

„Jezera, která vznikají na úpatí ledovců při jejich tání a ústupu, také někdy praskají, často s katastrofálními následky. Voda může dokonce zvednout celý ledovec a umožnit jeho odtok“, řekl Truffer a dodal, že hlavní město Aljašky Juneau bylo v posledních letech zaplaveno, protože na rychle ustupujícím ledovci se každoročně vytvoří jezero, jehož „hráz“ nakonec praskne.

V roce 2022 se během letní vlny veder oddělil kus ledovce Marmolada v italských Dolomitech o velikosti obytného domu a strhl lavinu trosek, která se snesla na oblíbené místo letní turistiky, a zabila 11 lidí.

„Někdy je úžasné, jak rychle se mohou zhroutit,“ řekla Lonnie Thompson, odbornice na ledovce z Ohio State University. „Nestabilita těchto ledovců je skutečný a rostoucí problém a ohroženy jsou tisíce a tisíce lidí.“

Vědci tvrdí, že tání ledovců bude zvyšovat hladinu moří po celá desetiletí. Úbytek ledovců se však citelně dotýká i obyvatel žijících v jejich blízkosti, kteří jsou na nich závislí, protože z nich získávají pitnou vodu a vodu na zemědělství.

Tání nejde zastavit

Například ledovce v Alpách od roku 1950 přišly už o 50 procent své rozlohy a tempo úbytku ledu se zrychluje. „Podle odhadů by všechny ledovce v Alpách mohly zmizet již v tomto století,“ uvedl Thompson.

Studie publikovaná v časopise Science uvádí, že i kdyby se globální teploty ustálily na současné úrovni, 40 procent světových ledovců by se ztratilo. Pokud by se však oteplování omezilo na 1,5 stupně Celsia, což je dlouhodobý limit oteplování od konce 19. století, který požaduje Pařížská dohoda o klimatu z roku 2015, mohlo by se zachovat dvakrát více ledovců než v opačném případě.

I tak ale mnohé oblasti bez ohledu na to zůstanou bez ledu, tvrdí Truffer.