Po texaské katastrofě přišly v USA další bleskové záplavy. Tentokrát na severu

Bouře ve Wisoncsinu začaly v sobotu a pokračovaly i v neděli. V pondělí ráno místního času zůstalo na 3000 domácností bez dodávek elektřiny. Varování před povodněmi trvá v okresech Milwaukee, Waukesha a Ozaukee.
Hasiči vytáhli desítky osob z aut uvízlých v povodňových vodách, někteří lidé se uchýlili na střechy svých vozů, uvedl podle serveru Axios šéf hasičského sboru v Milwaukee Aaron Lipski.
Tom Groppi z města Milwaukee řekl televizi WISN-TV, že voda sklep jeho domu za více než 50 let nikdy nezaplavila, ale o víkendu v něm dosáhla asi 91 centimetrů.
Povodně v Texasu si vyžádaly už 134 obětí, Čechům za pomoc poděkoval guvernér
Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že čtyři řeky v oblasti Milwaukee dosáhly během soboty a neděle rekordně vysokých hladin. Celkový úhrn srážek za dva dny na letišti v Milwaukee činil asi 17,6 centimetru a byl zde druhým nejvyšším. Rekord byl 18,2 centimetru zaznamenaných v červnu 2008.
V severozápadní části okresu Milwaukee podle neoficiálního měření dvoudenní úhrn srážek dosáhl 35,6 centimetru, píše agentura AP. Pokud se údaj oficiálně potvrdí, půjde o rekordní hodnotu pro stát Wisconsin. Současný státní rekord je asi 29,8 centimetru z roku 1946.
Záplavy v Texasu měly přes 130 obětí včetně dětí
V červenci vypukly bleskové povodně také v Texasu. Počet potvrzených obětí sáhl až na 134.
Vydatné deště v texaském okrese Kerr rozvodnily řeku Guadalupe natolik, že úřady vydaly varování pro nejméně 30 tisíc obyvatel žijících v ohrožené oblasti. Řeka tehdy stoupla o osm metrů během pouhých 45 minut a povodeň spláchla domy a vozidla.
Okres Kerr, kopcovitá část země ležící na severozápad od San Antonia, je oblíbenou destinací pro kempování a koupání zejména během letních prázdnin. V oblasti se konalo více táborů pro děti. Podle Riceho záchranáři evakuovali po stovkách účastníky těchto akcí, a to často za pomoci vrtulníků. Úřady uvedly, že záchranáři poskytli pomoc nejméně 850 uvázlým lidem.
Když psi nemohou, nasadí dron. Českým hasičům v Texasu děkoval guvernér i generál
S pátráním dalších po pohřešovaných lidech tehdy v Texasu pomáhalo šestnáct českých hasičů. Osobně jim za to poděkoval guvernér Greg Abbott a generál letectva Steven Nordhaus.
Šestnáctičlenný tým, který měl s sebou i záchranářské psy nalezl na místě už první den pobytu nejméně dvě oběti bleskových záplav.