Po texaské katastrofě přišly v USA další bleskové záplavy. Tentokrát na severu

Autor: ,
  22:27
Americký stát Wisconsin zasáhly rekordní bleskové záplavy kvůli dešťům, během kterých podle neoficiálního měření napadlo téměř 36 centimetrů srážek za necelých 24 hodin. Řeky se vylily ze břehů, voda smetla vozidla, zaplavila sklepy a přerušila dodávky elektřiny. Záchranáři ze zaplavených oblastí zachránili desítky lidí a okres Milwaukee vyhlásil stav pohotovosti. Záplavy zatím nemají žádné oběti.
Americký stát Wisconsin zasáhly rekordní bleskové záplavy. (11. srpna 2025)

Americký stát Wisconsin zasáhly rekordní bleskové záplavy. (11. srpna 2025) | foto: Reuters

Americký stát Wisconsin zasáhly rekordní bleskové záplavy. (11. srpna 2025)
Americký stát Wisconsin zasáhly rekordní bleskové záplavy. (11. srpna 2025)
Americký stát Wisconsin zasáhly rekordní bleskové záplavy. (11. srpna 2025)
Americký stát Wisconsin zasáhly rekordní bleskové záplavy. (11. srpna 2025)
5 fotografií

Bouře ve Wisoncsinu začaly v sobotu a pokračovaly i v neděli. V pondělí ráno místního času zůstalo na 3000 domácností bez dodávek elektřiny. Varování před povodněmi trvá v okresech Milwaukee, Waukesha a Ozaukee.

Hasiči vytáhli desítky osob z aut uvízlých v povodňových vodách, někteří lidé se uchýlili na střechy svých vozů, uvedl podle serveru Axios šéf hasičského sboru v Milwaukee Aaron Lipski.

Tom Groppi z města Milwaukee řekl televizi WISN-TV, že voda sklep jeho domu za více než 50 let nikdy nezaplavila, ale o víkendu v něm dosáhla asi 91 centimetrů.

Povodně v Texasu si vyžádaly už 134 obětí, Čechům za pomoc poděkoval guvernér

Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že čtyři řeky v oblasti Milwaukee dosáhly během soboty a neděle rekordně vysokých hladin. Celkový úhrn srážek za dva dny na letišti v Milwaukee činil asi 17,6 centimetru a byl zde druhým nejvyšším. Rekord byl 18,2 centimetru zaznamenaných v červnu 2008.

V severozápadní části okresu Milwaukee podle neoficiálního měření dvoudenní úhrn srážek dosáhl 35,6 centimetru, píše agentura AP. Pokud se údaj oficiálně potvrdí, půjde o rekordní hodnotu pro stát Wisconsin. Současný státní rekord je asi 29,8 centimetru z roku 1946.

Záplavy v Texasu měly přes 130 obětí včetně dětí

V červenci vypukly bleskové povodně také v Texasu. Počet potvrzených obětí sáhl až na 134.

Vydatné deště v texaském okrese Kerr rozvodnily řeku Guadalupe natolik, že úřady vydaly varování pro nejméně 30 tisíc obyvatel žijících v ohrožené oblasti. Řeka tehdy stoupla o osm metrů během pouhých 45 minut a povodeň spláchla domy a vozidla.

Okres Kerr, kopcovitá část země ležící na severozápad od San Antonia, je oblíbenou destinací pro kempování a koupání zejména během letních prázdnin. V oblasti se konalo více táborů pro děti. Podle Riceho záchranáři evakuovali po stovkách účastníky těchto akcí, a to často za pomoci vrtulníků. Úřady uvedly, že záchranáři poskytli pomoc nejméně 850 uvázlým lidem.

Když psi nemohou, nasadí dron. Českým hasičům v Texasu děkoval guvernér i generál

S pátráním dalších po pohřešovaných lidech tehdy v Texasu pomáhalo šestnáct českých hasičů. Osobně jim za to poděkoval guvernér Greg Abbott a generál letectva Steven Nordhaus.

Šestnáctičlenný tým, který měl s sebou i záchranářské psy nalezl na místě už první den pobytu nejméně dvě oběti bleskových záplav.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Po texaské katastrofě přišly v USA další bleskové záplavy. Tentokrát na severu

Americký stát Wisconsin zasáhly rekordní bleskové záplavy kvůli dešťům, během kterých podle neoficiálního měření napadlo téměř 36 centimetrů srážek za necelých 24 hodin. Řeky se vylily ze břehů, voda...

11. srpna 2025  22:27

Rusko chystá nové útoky, varuje Zelenskyj. Možnému příměří příliš nevěří

Rusko přesouvá své jednotky způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. V pondělí to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož se rozhodně nechystá na příměří nebo...

11. srpna 2025  22:02

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, napsal v pondělí na sociální síť Truth Social americký prezident Donald Trump bez dalších podrobností. Cena zlata se v pátek vyšplhala na maximum,...

11. srpna 2025  20:56,  aktualizováno  21:51

Arménie a Ázerbájdžán odtajnily dohodu. Baku ale žádá změnu arménské ústavy

Text dohody, která má ukončit téměř čtyři desetiletí trvající násilnosti mezi Arménií a Ázerbájdžánem, země zveřejnily v pondělí. Baku a Jerevan se v ujednání zavazují mimo jiné ke vzájemnému...

11. srpna 2025  21:21

V Pittsburghu v USA vybuchla koksovna. Jeden člověk zemřel, dva se pohřešují

Při výbuchu v koksovně ocelárny U.S. Steel poblíž Pittsburghu v americké Pensylvánii zemřel jeden člověk. Další desítky civilistů se zranily a dva lidé se pohřešují. Několik lidí zůstalo uvězněných...

11. srpna 2025  19:14,  aktualizováno  21:19

Požár vlaku zastavil dopravu na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Provoz je již obnoven

Požár nákladního vlaku v Předměřicích nad Labem v pondělí v podvečer zastavil železniční dopravu na důležité regionální trati Hradec Králové - Jaroměř. Hořelo dřevo na jednom z vagonů. Nikomu se nic...

11. srpna 2025  19:33,  aktualizováno  20:34

Aljaška je naše, jásá Rusko. Ale nového Mnichova se nedočká, píše ruský historik

Premium

Od pátečního summitu Donalda Trumpa a Vladimira Putina nelze nic moc čekat. Jeho hlavní význam je symbolický: je to poslední důkaz, že Západ prochází všemi učebnicovými fázemi smiřování se s...

11. srpna 2025

Merz svolal jednání Evropanů s Trumpem a Zelenským před summitem na Aljašce

Německý kancléř Friedrich Merz svolal na středu virtuální schůzku, na které chce jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli zemí...

11. srpna 2025  17:51,  aktualizováno  19:42

OBRAZEM: Koupání pod Eiffelovkou i lesní požáry. Evropu zachvátila vlna veder

Na začátku týdne zasáhla část Evropy vlna veder. V jižní Francii teploty dosáhly až 43 stupňů, což zvyšuje riziko požárů. Oheň v důsledku vysokých teplot zachvátil Bulharsko, Chorvatsko i Albánii. Ze...

11. srpna 2025  19:19

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

11. srpna 2025

Řeknu Putinovi, že musí ukončit válku, tvrdí Trump. Aljašku vidí jako „oťukávací“

Aktualizujeme

Americký prezident Donald Trump svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi na páteční schůzce řekne, že musí ukončit válku na Ukrajině, a projedná s ním možné podmínky mírové dohody. Trump by si...

11. srpna 2025  18:01,  aktualizováno  18:55

Miliardový servis tanků Leopard 2A4. Obrana uzavřela smlouvu na sedm let

Ministerstvo obrany v pondělí uzavřelo smlouvu na servis tanků Leopard 2A4 s německou společností Rheinmetall Landsysteme. Rámcová dohoda ve výši 6,16 miliardy korun bez DPH je uzavřena na sedm let....

11. srpna 2025  17:49,  aktualizováno  18:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.