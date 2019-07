VIDEO: Záplavy zasáhly Španělsko a Spojené státy, krupobití zase Veronu

Oblast amerického hlavního města Washingtonu zasáhly v pondělí prudké lijáky, které způsobily bleskové povodně. Zaplavena byla nejen řada silnic, voda pronikla i do tiskové místnosti ve sklepě Bílého domu, uvedla dnes televize NBC News.



Na některých místech v metropoli a okolí napršelo během hodiny i přes deset centimetrů. Přes osm centimetrů během hodiny napršelo na Reaganově letišti ve virginském Arlingtonu, které leží nedaleko centra Washingtonu. Americká Národní meteorologická služba (NWS) k naměřené hodnotě na Reaganově letišti uvedla, že je to nový rekord. Ten dosavadní byl z roku 1958, kdy během hodiny napršelo 5,6 centimetru.

Kvůli lijákům se potýkala s problémy vedle letiště také místní železnice, kde vlaky nabíraly zpoždění. Zmatek panoval i na silnicích. Ve Washingtonu hasiči pomáhali dostat se ze zaplavených aut asi dvěma desítkám lidí, dalších více něž pět desítek výjezdů ohlásili hasiči z virginského okresu Fairfax, který s metropolí sousedí.

Nateklo i do Bílého domu

Voda z lijáků se dostala i do podzemních prostor Bílého domu, které slouží jako tiskové středisko. Ve sklepě se tvořily kaluže, který personál sídla prezidenta Spojených států odsával vysavačem. Portál The Hill poznamenal, že to není poprvé, neboť voda při průtržích mračen do sklepení Bílého domu proniká často.



Ve Virginii se rozvodnila říčka Cameron, která je přítokem řeky Potomac protékající Washingtonem. Hladina Cameronu se podle NWS během 30 minut zvýšila o dva metry.



Záplavy ve Španělsku si vyžádaly jednu oběť

Po tropických vedrech, která sužovala část Evropy předminulý týden, postihly nyní sever Španělska záplavy. Intenzivní srážky rozvodnily dvě řeky a v regionu Navarra zemřel řidič, jehož vůz strhl proud vody v obci Ezprogui asi 50 kilometrů od Pamplony. O tragické události informovala španělská média.

Voda zaplavila okolí, převracela zaparkovaná auta a dostala se do sklepů. Také na několik hodin odřízla nedaleko Pamplony přístupovou silnici do městečka Tafalla s asi 10 tisíci obyvateli.



I v úterý očekávají meteorologové v oblasti Navarry srážky, které by ale neměly být tak vydatné. Místní úřady varovaly obyvatele, aby nejezdili do postižených oblastí.

Voda zabránila i býčím zápasům

Kvůli dešti museli v pondělí večer zrušit býčí zápas v Pamploně, kde v těchto dnech slaví svátek svatého Fermína. V pondělí večer déšť podmáčel arénu v Pamploně, takže se organizátoři nakonec rozhodli koridu zrušit.

Podle deníku El Espaňol byla korida během oslav svatého Fermína v Pamploně naposledy odvolána v roce 1997. Tehdy místní úřady zrušily celé slavnosti kvůli vraždě regionálního politika Miguela Ángela Blanka, jehož unesli a zabili členové separatistické organizace Baskicko a jeho svoboda (ETA).