Přes tisíc mrtvých, oblasti odříznuté od světa. Katastrofu v Asii zachytily satelity

  12:27
Na více než 750 se vyšplhal počet obětí povodní na indonéském ostrově Sumatra. Na Srí Lance hlásí 410 mrtvých. Katastrofické záplavy a sesuvy půdy, které zničily či poškodily tisíce obydlí, způsobily monzunové deště v kombinaci s tropickou bouří. Masivní záplavy zasáhly i Thajsko.
Záplavy postihly indonéské regentství Severní Aceh. (1. prosince 2025)

Záplavy postihly indonéské regentství Severní Aceh. (1. prosince 2025)

Satelitní snímek ukazuje, jak se rozvodnila řeka Peusangan v okrese Bireuen v...
Satelitní snímek ukazuje, jak povodně zasáhly hlavní město Srí Lanky Kolombo....
Satelitní snímek ukazuje, jak se rozvodnila řeka Peusangan v okrese Bireuen v...
Satelitní snímek ukazuje, jak povodně zasáhly provincii Songkhla na jihu...
Více než 500 lidí úřady na Sumatře nadále pohřešují. Pátrání po přeživších a dalších obětech dál pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že některé oblasti 50milionové Sumatry jsou už několik dní odříznuty od zbytku ostrova, který má nedostatek těžké techniky.

Někteří obyvatelé v obavách o přežití začali plenit obchody a krást potraviny a vodu, uvedla média.

V Asii vyvstává obraz zkázy. Na Sumatře mají záplavy 600 obětí, lidé plení obchody

Na Srí Lance je po tamní nejhorší přírodní katastrofy od tsunami v roce 2004 nadále pohřešováno přes 330 lidí. Záplavy a sesuvy půdy se v zemi, která má 23 milionů obyvatel, dotkly téměř 1,5 milionu lidí.

Extrémní počasí na Srí Lance, kde prezident Anura Kumara Disanajake v sobotu vyhlásil stav nouze, podle dřívějších zpráv zničilo více než 25 tisíc domovů. Ještě v neděli byla přibližně třetina obyvatel ostrova bez elektřiny a tekoucí vody. Úřady varovaly před dalšími možnými sesuvy půdy.

Srí Lanka každoročně v tuto dobu zažívá silné monzunové deště. V minulém týdnu je ještě zesílil systém nízkého tlaku vzduchu na východě ostrova. Vědci zdůrazňují, že změna klimatu zhoršuje intenzitu a dopad extrémních povětrnostních jevů způsobených sezonními monzuny.

