Fotkou Chameneího si připálila cigaretu. Symbol íránských protestů žije v Kanadě

  13:59
Nejdřív podpálila fotografii íránského nejvyššího duchovního Alího Chameneího a následně si od ní zapálila cigaretu. Gesto mladé ženy symbolizující odpor proti režimu v Íránu se začalo virálně šířit po sociálních sítích. Ať už šlo o naplánovaný akt nebo spontánní projev odporu, stalo se video jedním z výrazných symbolů protestů proti íránskému teokratickému režimu. Je tu však jeden háček.

Jedním potáhnutím z cigarety, připalované od hořící Chameneího fotky se mladá žena, která uvedla, že je v Kanadě žijící uprchlicí z Íránu, stala viditelným globálním symbolem proti brutálnímu potlačování protivládních protestů v Íránu.

Mladá íránská žena si zapaluje cigaretu o hořící fotografii íránského vůdce
Demonstrace zapálení cigarety o hořící obraz vůdce islámského režimu ajatolláha Chámeneího na podporu revoluce za svobodný Írán před sídlem britské vlády v Downing Street. (11. ledna 2026)
Demonstrant zapaluje cigaretu o hořící plakát íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chámeneího během demonstrace v Berlíně. (14. ledna 2026)
Demonstrant zapaluje cigaretu hořícím plakátem s vyobrazením nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chámeneího během shromáždění na podporu protivládních protestů v Íránu, v Holonu v Izraeli. (14. ledna 2026)
35 fotografií

V návaznosti na její gesto začali lidé po jejím vzoru zapalovat cigarety od hořících fotografií ajatolláha v řadě zemí světa, od Izraele přes Německo a Švýcarsko až po Spojené státy.

Na zhruba půl minuty trvajícím záběru mohou lidé na platformách jako X, Instagram či Reddit sledovat, jak žena porušuje řadu zákonů a norem platných v Íránu.

Jako když ČKD vyrazilo na Václavák. Teheránští bazaristé hodili ajatolláhy přes palubu

Nemá na sobě hidžáb, ačkoli je to i tři roky po potlačených protestech proti povinnému nošení šátků v Íránu stále povinné, a vlnité vlasy jí volně padají na ramena. Zapaluje podobiznu nejvyššího vůdce, což je v islámské republice trestný čin, za který hrozí i trest smrti. Cigaretu si zapálí od plamene, tedy v gestu, které je v Íránu považováno za nemravné.

Lidé v Íránu od prosince protestují v ulicích. Demonstrace ale tamní režim tvrdě potlačuje a nevládní organizace hovoří o tisících mrtvých.

Motivace a pravost videa

V době umělé inteligence, dezinformací a manipulace s fakty je mnoho důvodů zpochybňovat emocionálně a politicky nabité snímky. Když se proto tento měsíc na internetu objevila „dívka s cigaretou“, mnoho uživatelů začalo pravost videa zpochybňovat.

K tradiční surovosti i moderní high-tech. Írán dusil vzpouru, ale jen si koupil čas

Zároveň nebylo hned jasné, zda byly záběry natočeny v Íránu, nebo někde, kde existuje svoboda projevu, a video tak bylo projevem solidarity s demonstranty v Íránu. Někteří si všimli pozadí, které působilo, jako by bylo v Kanadě.

To posléze žena z videa v rozhovorech potvrdila. Z bezpečnostních důvodů nechtěla sdělit své skutečné jméno a uvedla, že byla v Íránu disidentkou, čelila tam násilí a byla zatčena, než se jí podařilo uprchnout do Turecka. Odkud si zařídila studentské vízum do Kanady.

Neziskovému serveru The Objective žena také řekla, že má status uprchlice a žije v Torontu.

„Chtěla jsem jen říct svým přátelům, že mé srdce, má duše jsou s nimi,“ řekla v rozhovoru se stanicí CNN-News18.

Nepopravíme ho. Írán ujišťuje, že mladému demonstrantovi trest smrti nehrozí

V rozhovorech žena dále uvedla, že byla poprvé zatčena, když jí bylo sedmnáct let, v době protestů známých jako „krvavý listopad“ v roce 2019. Ty vypukly poté, co americký prezident Donald Trump odstoupil od jaderné dohody, kterou Írán uzavřel se světovými mocnostmi, a obnovil proti Íránu sankce.

„Byla jsem silně proti islámskému režimu,“ řekla serveru The Objective. Bezpečnostní složky ji tehdy zatkly s použitím taserů a obušků. „Strávila jsem noc ve vazbě, aniž by moje rodina věděla, kde jsem nebo co se se mnou stalo,“ dodala s tím, že ji propustily na kauci. Od té doby byla pod dohledem.

Írán viní USA a Izrael ze smrti civilistů. Trump prý jen hledá záminku k intervenci

V roce 2022, za protestů po smrti Mahsy Amíníové v policejní vazbě, uvedla, že se účastnila youtubové akce proti povinnému nošení hidžábu a začala pak dostávat výhrůžné telefonáty.

V roce 2024, po smrti íránského prezidenta Ebrahíma Raísího při havárii helikoptéry, sdílela svůj příběh a byla zatčena u sebe doma v Isfahánu. Úřady ji pak vyslýchaly, ponižovaly a podrobily fyzickému násilí. Následně byla propuštěna na kauci a podařilo se jí odejít do Turecka a dále do Kanady.

