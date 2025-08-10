Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle až 6,1 stupně. Poškodilo budovy

Evropský ústav EMSC informuje o zemětřesení o síle šesti stupňů s epicentrem u města Balikesir na západním Turecku. Turecký úřad AFAD odhadl sílu na 6,1 stupně, italský ústav INGV uvádí 6,2 stupně. Následovaly pak další otřesy s intenzitou nad čtyři stupně.
Západní Turecko zasáhlo zemětřesení o síle 6,2, lidé vybíhali z budov
V souvislosti zemětřesení vyhledali pomoc v nemocnici čtyři lidé, uvedl ministr zdravotnictví Kemal Memişoglu. Nikdo z nich není v ohrožení života. V oblasti se zřítilo několik budov včetně jednoho minaretu a záchranáři vyprošťovali několik lidí z trosek. „Doufáme, že to dopadne bez ztráty na životech,“ uvedl starosta města Balikesir Ahmet Akin.
„V systému Drozd v Turecku k dnešnímu dni je 2697 Čechů,“ uvedlo české ministerstvo zahraničí. Více informací bude mít v pondělí, stejně jako Asociace cestovních kanceláří ČR. Její místopředseda Jan Papež řekl, že asociace nyní zjišťuje, zda v oblasti zemětřesení jsou s cestovními kancelářemi lidé z Česka a kolik jich případně je.
Turecko a Rhodos zasáhlo zemětřesení, po panickém záchvatu zemřela dívka
Turecko se nachází v seismicky aktivní oblasti. Samotný Istanbul, kde žije na 15 milionů lidí, se už mnoho let připravuje na možnost, že ho zasáhne silné zemětřesení, jak se stalo už několikrát v minulosti.