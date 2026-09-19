Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico

„Selhání strategie zničit Rusko skrze válku na Ukrajině vede více politiků na Západě k přesvědčení, že pokud to nepůjde přes ukrajinskou armádu a její plnou podporu, je třeba udělat vše, aby došlo ke konfliktu mezi NATO a Ruskem,“ prohlásil Fico.
„Rusko se nedá porazit v konvenční válce, jen jadernými zbraněmi. Kdo zná jaderný arzenál Ruska, ví, co by to ve skutečnosti znamenalo. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou, i když jde ze strany Ruska o porušení mezinárodního práva, není naší válkou. A není ani válkou NATO,“ uvedl předseda slovenské vlády.
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„To se jen někteří váleční jestřábi v NATO snaží za každou cenu učinit z této války konflikt mezi Ruskem a NATO,“ pokračoval Fico s tím, že jiný názor než válečný se považuje za neakceptovatelný. Premiér ve svém vyjádření mimo jiné uvedl, že vytvořit záminku k rozpoutání války je snadné a že Bratislava nepošle vojáky do boje na základě „vymyšlené záminky“.
Fico, který udržuje dobré vztahy s Kremlem, tento týden v Prešově podle úřadu slovenské vlády vyjádřil obavy o vývoj konfliktu Ruska proti Ukrajině. „Situace nikdy nebyla tak vážná a vypjatá, pokud jde o možnost celoevropského vojenského konfliktu, jako je tomu nyní,“ řekl před několika dny ministerský předseda. Dodal, že udělá vše pro to, aby Slovensko nebylo zataženo do vojenského konfliktu, byť Bratislavě záleží na spolupráci a na plnění závazků.
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V podobnou dobu někteří evropští představitelé, například z Francie či Polska, varovali před ruskými hybridními útoky.
Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek v projevu v Sejmu uvedl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, a to včetně Polska. Ruská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice. Francii v uplynulých týdnech hrozil ruský hybridní útok, řekl v pátek francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož se povaha ruské agrese a hrozeb v Evropě mění.
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Fico měl v pátek vycestovat na Ukrajinu, svou cestu však zrušil a odůvodnil to náhlou nemocí. Ve videu nevysvětlil, jaké zdravotní problémy měl. Fico se měl zúčastnit jednání takzvané Karpatské osmičky na západě Ukrajiny.
Slovenský premiér dlouhodobě čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem. Kritici poukazují na to, že se například v květnu zúčastnil v Moskvě oslav konce druhé světové války v Evropě, zatímco Kyjev od počátku ruské invaze nenavštívil.