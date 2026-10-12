Zatímco globálně teroristických útoků i jejich obětí ubývá, jejich geografické těžiště se přesunulo do Afriky. Třeba do Nigérie, Mali, Nigeru nebo Burkiny Faso.
A právě tady, v západní Africe, je dnes vidět, proč tomu tak je.
Bezprostředně po 11. září byla Afrika v americké „válce proti teroru“ spíše periferií. Když se tam pak do slabých afrických států s obtížně kontrolovatelným územím začali stěhovat džihádisté, Američané, Francouzi a další západní země investovali do výcviku místních armád miliardy dolarů. Po pětadvaceti letech je výsledek přinejmenším rozporuplný.
„Dokážou využívat slabosti států a frustraci místních lidí stejně dobře jako nové technologie.“