Respondenti z pětice západních zemí – Spojených států, Kanady, Velké Británie, Francie a Německa – považují svět za nebezpečné místo a vypuknutí třetí světové války za spíše pravděpodobné.
Od loňského průzkumu na stejné téma přitom počet lidí cítících obavy výrazně vzrostl.
„Změněné postoje západní veřejnosti během pouhého roku odrážejí dramatický posun směrem k nejistému světu, kde válka je vnímána jako pravděpodobná a spojenectví jsou nestabilní,“ komentoval studii Seb Wride, vedoucí průzkumů z Public First.
Od Londýna po Washington, Estonska po Tchaj-wan, „velké i malé mocnosti stupňují své přípravy na globální konfrontaci“.