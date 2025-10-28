Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle 6, několik budov se zřítilo

Západ Turecka v noci z pondělka na úterý zasáhlo zemětřesení o síle 6. Zatím nejsou žádné informace o mrtvých či zraněných, zřítilo se ale několik budov.
Zemětřesení oblastí poblíž města Sindirgi, které leží asi dvě hodiny cesty autem severovýchodně od Izmiru, otřáslo ve 22:48 místního času (20:48 SEČ). Ohnisko otřesů se nacházelo osm kilometrů pod povrchem.

Po otřesech pracoval dnem i nocí. Turecký hrobník přestěhoval rodinu na hřbitov

AP s odvoláním na úřady sdělila, že se v důsledku zemětřesení, které bylo cítit i v Istanbulu, zřítily nejméně tři budovy. Soukromá televize NTV uvedla, že to byla trojice staveb, které poškodily dřívější otřesy. O obětech zatím nejsou zprávy.

Oblast kolem Sindirgi už v srpnu zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně, které si vyžádalo jeden život a desítky zraněných.

