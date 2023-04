KOMENTÁŘ: Odmítnutí čínského mírového plánu může být pro Západ nebezpečné

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Čína a Rusko vytvářejí tandem podobný spojenectví Ameriky s Británií. A varování pro Západ: pokud by se misky vah konfliktu na Ukrajině převažovaly jasně ve prospěch Západu (ač to nepředpokládám s ohledem na tenčící se lidské zdroje Ukrajiny), Čína by ve své „příznivé neutralitě“ přitvrdila, píše bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek.