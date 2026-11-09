Zaostáváme, přiznává Británie. S Evropany hodlá posílit lov ruských ponorek

Zpráva obranného výboru britské Dolní sněmovny nezněla příliš optimisticky. Varovala před vážnými důsledky, pokud by byl severní region ponechán bez dostatečné ochrany.
Toto je nejnebezpečnější období, jaké jsem za svůj dospělý život poznal.
Zpráva obranného výboru britské Dolní sněmovny nezněla příliš optimisticky. Varovala před vážnými důsledky, pokud by byl severní region ponechán bez dostatečné ochrany.
Toto je nejnebezpečnější období, jaké jsem za svůj dospělý život poznal.
Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...
Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...
Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...
Kriminalisté na Plzeňsku vyšetřují od neděle pokus o vraždu rodinných příslušníků, ze kterého je podezřelá nezletilá dívka. Policie ji ještě v neděli zajistila, soud později rozhodl o jejím umístění...
Krajský soud v Brně v pondělí vyhověl stížnosti uskupení Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc a opravil výsledky letošních komunálních voleb v brněnské městské části Bystrc. Podle soudu...
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) se omluvil za své výroky na adresu ruských hokejistek, které nazval v televizní debatě „mužatkami“. Manželka ho prý doma „seřvala“ za tento...
Velká Británie zaostává v obraně před ruskými hrozbami v Arktidě. Přiznává to obranný výbor Dolní sněmovny i nejvýše postavený britský vojenský činitel Richard Knighton. Spojené království tak hodlá...
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec má další problém. Nejenže po jeho odvolání volají starostové a signatáři petice, ale nespokojeni jsou s ním také studenti České...
Novináři ruského nezávislého deníku Novaja gazeta v pondělí uspořádali poslední redakční poradu a vyklidili své kanceláře. Šéfredaktor listu koncem října oznámil, že deník kvůli tlaku Kremlu ukončuje...
Vláda na svém dnešním dosud nejdelším zasedání projednávala velké množství návrhů. Schválila například možnost zavedení celostátního referenda, ke kterému ale potřebuje ústavní většinu. Řešila také...
Občany Želechovic na Olomoucku čekají nové komunální volby. Ty říjnové totiž v pondělí zneplatnil Krajský soud v Olomouci. Dle rozsudku soudu někdo během volebního víkendu, tedy v noci z 9. na 10....
V centru Prahy se ve středu 11. listopadu otevře bistro Currywurst 11 zaměřené na oblíbenou německou klobásu politou curry omáčkou. Podnik v Palackého ulici provozuje gastroskupina Dim Sum Spot,...
V Krakově v sobotu padly desítky, možná až stovky výstřelů. Přesný počet bude stanoven po analýze informací shromážděných policisty a prokurátory, uvedl mluvčí polské prokuratury Przemyslaw Nowak. V...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Krajský soud v Hradci Králové projednává spor majitelů krkonošské Luční a Labské boudy se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) o přístup vozidel údržby a zásobování k objektům a monitorování...
V případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, v pondělí Městský soud v Brně uložil třem obžalovaným podmíněné tresty, potrestal i nakladatelství....