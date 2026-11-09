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Zaostáváme, přiznává Británie. S Evropany hodlá posílit lov ruských ponorek

Jan Hron
  16:38aktualizováno  16:40
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Britské a norské síly během společného cvičení Tamber Shield v Norsku. (11. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Velká Británie zaostává v obraně před ruskými hrozbami v Arktidě. Přiznává to obranný výbor Dolní sněmovny i nejvýše postavený britský vojenský činitel Richard Knighton. Spojené království tak hodlá posílit spolupráci se severskými a pobaltskými státy, aby tuto propast překonalo. Britové varují, že jinak by ostrovy a jejich obyvatelé byli vážně ohroženi.

Zpráva obranného výboru britské Dolní sněmovny nezněla příliš optimisticky. Varovala před vážnými důsledky, pokud by byl severní region ponechán bez dostatečné ochrany.

Toto je nejnebezpečnější období, jaké jsem za svůj dospělý život poznal.

Richard Knightonnáčelník britského generálního štábu

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