ANALÝZA: Železný generál na odstřel. Spory v Kyjevě vyvřely na povrch

Seběhlo se to prý takto: V pondělí odpoledne byl Valerij Zalužnyj předvolán na poradu o situaci na frontě do prezidentské kanceláře v centru Kyjeva. Byla to netypická schůzka. Kromě prezidenta na ní byl i ministr obrany Ruste Umerov, naopak vlivný kancléř Andrij Jermak chyběl, protože zrovna v Užhorodu jednal s maďarským ministrem zahraničí.