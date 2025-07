Po desítky let to byl vlhký sen republikánů. „Americe bude lépe s nízkými daněmi a mnohem hůře dosažitelnými sociálními programy pro nejchudší obyvatelstvo,“ hlásali. A Trumpův „velký krásný zákon“ jim vše do puntíku splní. Obě komory Kongresu, které ovládají lidé věrní straně se slonem ve znaku, zákon těsně schválily.

Dokument o 869 stranách má být pilířem druhého Trumpova mandátu. Nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) odhaduje, že zákon by mohl v příštích deseti letech zvýšit státní dluh o 3,4 bilionu dolarů (71,2 bilionu korun) ze současných 36,2 bilionu dolarů. Podle prezidenta jde o „začátek nového věku Spojených států“. Jak bude tento věk vypadat?