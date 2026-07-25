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Benzin se nebude z Ruska vyvážet až do konce roku, oznámil vicepremiér

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  19:10
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)

Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
Čerpací stanice Tatneft v Moskvě (16. června 2026)
„Omlouváme se, vybavení je dočasně mimo provoz.“ Na většině čerpacích stanic v...
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Zákaz vývozu benzinu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Ruské úřady se musely k různým opatřením na podporu domácího trhu uchýlit poté, co ukrajinské dronové útoky na rafinerie způsobily nedostatek pohonných hmot a přispěly k růstu cen.

Zákaz vývozu nafty bude podle Novaka zrušen „v závislosti na oživení trhu“. Novinářům také řekl, že situace s pohonnými hmotami se postupně stabilizuje, ale v některých regionech, hlavně na Sibiři, zůstává poměrně těžká.

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Pokud to bude nutné, může Rusku prodat nadbytečné ropné produkty Kazachstán, dodal Novak, jenž má hlavní slovo v ruské energetice.

Kazachstán tento měsíc začal vyvážet do Ruska benzin. Nejmenovaný zdroj z branže agentuře Reuters řekl, že šlo o tisíc tun a že benzin směřoval do jedné z oblastí ve středním Rusku.

Množství benzinu vyvážené z Ruska není na rozdíl od nafty nijak velké a samotný zákaz jeho exportu nemůže kompenzovat problémy způsobené ukrajinskými útoky, uvedli už dříve podle ruské služby BBC odborníci z branže.

13. července 2026
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