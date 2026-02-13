Britský soud zvrátil zákaz skupiny Palestine Action. Policie přestane zatýkat

Hnutí Palestine Action loni podnikalo protestní akce proti některým britským zbrojním společnostem, které jsou podle něj napojené na izraelskou armádu. Vláda přistoupila k jeho zařazení na seznam teroristických organizací poté, co aktivisté v červnu vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) v Brize Norton ve střední Anglii a pomocí červené barvy a páčidel poškodili dvě letadla. Zákaz v červenci schválil parlament a hnutí se proti němu odvolalo.
„Tohle je monumentální vítězství jak pro základní svobody tady v Británii, tak v boji za svobodu Palestinců,“ reagovala podle listu The Guardian na rozhodnutí soudu spoluzakladatelka hnutí Huda Ammoriová, která žalobu podala. Rozsudek s jásotem přivítalo několik desítek stoupenců hnutí shromážděných před soudní budovou v britské metropoli. Policisté podle médií na jejich akci dohlíželi, ale nezatýkali.
Rozhodnutí Británie zakázat Palestine Action řada lidskoprávních skupin označila za nepřiměřené s tím, že to omezuje svobodu projevu pokojných protestujících. Vláda naopak viní Palestine Action ze škod ve výši milionů liber a zároveň uvádí, že zákaz skupiny neznamená zákaz jiných propalestinských protestů. Při demonstracích na podporu Palestine Action zatkla dosud policie v Británii na 2700 lidí, z nichž 500 čelí obviněním, uvedla dnes aktivistická organizace Defend Our Juries.
„Jsem zklamaná rozhodnutím soudu a nesouhlasím se zmínkou, že zakázat tuto teroristickou organizaci je nepřiměřené,“ reagovala na rozsudek ministryně vnitra Mahmoodová. Dodala, že se obrátí na odvolací soud.
Několik opozičních politiků po vynesení rozsudku označilo zákaz organizace za nepřiměřený a vyzvalo k ukončení stíhání účastníků protestů.
Po zařazení Palestine Action na seznam teroristických skupin po boku Al-Káidy či Islámského státu je podpora či členství v organizaci trestný čin, za který může soud udělit až 14 let vězení.
Londýnská policie dnes v očekávání dalších demonstrací uvedla, že za vyjádření podpory Palestine Action nebude lidi zatýkat, ale hodlá na akcích shromažďovat důkazy pro možné budoucí použití. „Toto je nejvhodnější přístup, který můžeme prosazovat s ohledem na rozhodnutí soudu a na fakt, že proces ještě není zcela ukončen,“ sdělila policie.
Skupina tvrdí, že britská vláda je spoluviníkem izraelských válečných zločinů v Pásmu Gazy a cílem útoků podle ní bylo narušit to, co označuje za britskou podporu izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy a širší vojenské aktivity Západu na Blízkém východě. Izrael odmítá, že by v Pásmu Gazy páchal válečné zločiny.