Ekologické rozhodnutí, které se zvrtlo. Zákaz igelitek zvýšil spotřebu plastu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Byla to tenkrát v New Jersey velká sláva, když před více než třemi roky zakázali igelitové tašky. Guvernér Phil Murphy to označil za historické rozhodnutí a vykládal, jak to omezí dopady na klimatické změny a „posílí životní prostředí pro příští generace“. Dopadlo to jako obvykle, když se něco myslí dobře a zařizuje rychle.