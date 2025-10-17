Portugalsko směřuje k zákazu burek na veřejnosti. Parlamentem prošel návrh

Návrh zákona předložený stranou Chega zakazuje „používání oblečení na veřejných prostranstvích s cílem zakrýt či znemožnit ukázání obličeje“ pod hrozbou pokuty až 4000 eur (více než 97 tisíc Kč).
Text počítá s výjimkami pro ty, kteří si zahalí obličej kvůli pracovním povinnostem či ze zdravotních nebo uměleckých důvodů. Návrh také „zakazuje někoho nutit si zahalit obličej z genderového či náboženského důvodu“.

Šéf strany Chega André Ventura při rozpravě řekl, že cílem zákona je zakázat v Portugalsku nošení burky. Poukázal na to, že už tak učinily i některé další evropské země. Podle Ventury jsou ženy nuceny burku nosit, což snižuje jejich důstojnost.
Návrh podpořila i středopravá Sociálnědemokratická strana premiéra Montenegra. Proti byla naopak levice. Představitelé opoziční Socialistické strany uvedli, že Chega se snaží jen šířit nenávist.

Zástupci islámské komunity v zemi tvrdí, že nošení burky je v Portugalsku okrajová záležitost. Vedoucí ústřední mešity v Lisabonu David Munir vidí za schválením návrhu „neznalost některých poslanců“. Podle něj islám ženy nenutí si zakrývat obličej, uvedla televize RTP.
Návrh teď podle médií projedná právní výbor parlamentu a pak o něm bude znovu hlasovat plénum. Pokud ho schválí, dostane text k podpisu prezident.
Muslimové tvoří v Portugalsku malou menšinu. Podle údajů ze sčítání lidu z roku 2021 se k tomuto vyznání hlásilo 36 tisíc lidí z devíti milionů, kteří na otázku odpověděli. To je zhruba 0,4 procenta.