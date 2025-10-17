Portugalsko směřuje k zákazu burek na veřejnosti. Parlamentem prošel návrh

Autor: ,
  22:31
Portugalští poslanci chtějí zakázat nošení burky v ulicích. V prvním čtení v pátek schválili návrh zákona, který předložila krajně pravicová strana Chega. Text podpořili i středopravé strany, které podporují vládu premiéra Luíse Montenegra, píší portugalská média. Podle portugalských muslimů jen velmi málo žen v jejich komunitě nosí burku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Návrh zákona předložený stranou Chega zakazuje „používání oblečení na veřejných prostranstvích s cílem zakrýt či znemožnit ukázání obličeje“ pod hrozbou pokuty až 4000 eur (více než 97 tisíc Kč).

Text počítá s výjimkami pro ty, kteří si zahalí obličej kvůli pracovním povinnostem či ze zdravotních nebo uměleckých důvodů. Návrh také „zakazuje někoho nutit si zahalit obličej z genderového či náboženského důvodu“.

Podnikatel nabízí ženám v Rakousku proplacení pokuty za nošení burky

Šéf strany Chega André Ventura při rozpravě řekl, že cílem zákona je zakázat v Portugalsku nošení burky. Poukázal na to, že už tak učinily i některé další evropské země. Podle Ventury jsou ženy nuceny burku nosit, což snižuje jejich důstojnost.

Návrh podpořila i středopravá Sociálnědemokratická strana premiéra Montenegra. Proti byla naopak levice. Představitelé opoziční Socialistické strany uvedli, že Chega se snaží jen šířit nenávist.

Transplantace vlasů, botox pod burkou: i za Tálibánu kvete estetická chirurgie

Zástupci islámské komunity v zemi tvrdí, že nošení burky je v Portugalsku okrajová záležitost. Vedoucí ústřední mešity v Lisabonu David Munir vidí za schválením návrhu „neznalost některých poslanců“. Podle něj islám ženy nenutí si zakrývat obličej, uvedla televize RTP.

Návrh teď podle médií projedná právní výbor parlamentu a pak o něm bude znovu hlasovat plénum. Pokud ho schválí, dostane text k podpisu prezident.

Muslimové tvoří v Portugalsku malou menšinu. Podle údajů ze sčítání lidu z roku 2021 se k tomuto vyznání hlásilo 36 tisíc lidí z devíti milionů, kteří na otázku odpověděli. To je zhruba 0,4 procenta.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Burka, Portugalsko, Chega

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Tomahawky potřebujeme sami pro sebe, řekl Trump na schůzce se Zelenským

Americký prezident Donald Trump v pátek při setkání s ukrajinským lídrem Volodymyrem Zelenským vyjádřil naději, že válku na Ukrajině půjde ukončit, aniž by USA musely Kyjevu dodat střely Tomahawk pro...

17. října 2025  7:08,  aktualizováno  22:45

Portugalsko směřuje k zákazu burek na veřejnosti. Parlamentem prošel návrh

Portugalští poslanci chtějí zakázat nošení burky v ulicích. V prvním čtení v pátek schválili návrh zákona, který předložila krajně pravicová strana Chega. Text podpořili i středopravé strany, které...

17. října 2025  22:31

Z první dámy prezidentkou? Manželka exprezidenta Bolsonara zvažuje kandidaturu

Bývalá první dáma Brazílie Michelle Bolsonarová nevyloučila kandidaturu v prezidentských volbách plánovaných na příští rok. Rozhodne se po debatě s manželem, někdejším prezidentem Jairem Bolsonarem,...

17. října 2025

Americké síly zničily u Venezuely ponorku převážející drogy, oznámil Trump

Americká armáda podnikla v Karibiku úder proti ponorce, která sloužila k přepravě drog. Řekl to v pátek americký prezident Donald Trump, čímž potvrdil předchozí informace médií. Agentura Reuters...

17. října 2025  21:28

Britský princ Andrew se vzdává titulu vévody z Yorku

Britský princ Andrew v pátek oznámil, že se vzdává titulu vévody z Yorku po letech kritiky za své chování a spojení se zesnulým americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem.

17. října 2025  20:48

Palestinci musí změnit mentalitu i knihy ve školách, říká izraelský velvyslanec v Česku

Premium

Od naší spolupracovnice v Izraeli Učí se česky, zná Karla Gotta i řadu českých sportovců, jako jsou Ivan Lendl, Pavel Nedvěd, … A ví, že je Česká republika výborná v hokeji, byť se v Izraeli hokej moc nehraje. Amir Weissbrod se stal...

17. října 2025

Ve věku 96 let zemřel Milan Dobeš, světově respektovaná osobnost výtvarného umění

Ve věku 96 let zemřel v pátek průkopník světového kinetického a konstruktivistického umění Milan Dobeš, který vystavoval s ikonami výtvarného umění včetně Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svou...

17. října 2025  19:51

Podezřelá smrt majitele značky Mango. Policie vyšetřuje případ jako vraždu

Katalánská policie vyšetřuje tragické úmrtí zakladatele módní značky Mango a jednoho z nejbohatších Španělů Isaka Andice jako vraždu. Mezi podezřelými je podnikatelův syn Jonathan Andic, napsala v...

17. října 2025  19:32

V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání

Do hledání dvojice ztracených děvčátek v brněnské Líšni se ve čtvrtek odpoledne zapojili strážníci, policisté i řidiči MHD. Najít je se nakonec podařilo jednomu z velitelů bezpečnostních složek....

17. října 2025  18:20

Zalekli se náboru revizorů? Černých pasažérů je na linkách PID méně, než se čekalo

Odhadované ztráty na tržbách v souvislosti s nastupováním cestujících všemi dveřmi na některých středočeských linkách Pražské integrované dopravy (PID) jsou do čtyř procent. V září odhalili revizoři...

17. října 2025  17:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Argentinský politik zemřel v živém vysílání, zkolaboval při debatě

Kandidát do argentinského parlamentu Hernán Damiani ve čtvrtek zemřel během živého vysílání. Na videu z incidentu je vidět, jak politik Radikální občanské únie zkolaboval uprostřed debaty, načež mu...

17. října 2025  17:54

Na muzikál Winton přijely zachráněné děti i jeho syn. O díky moc nestál, vzpomínají

Milena Grenfell-Bainesová a její sestra Eva Paddocková, za svobodna Fleischmanovy, v roce 1939 odjely z Československa jedním z vlaků, které odvážel do Anglie židovské děti ohrožené nacistickým...

17. října 2025  17:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.