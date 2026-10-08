„Patnáctiletý bývalý žák přišel do areálu školy a jednu osobu zranil ostrým nástrojem. Napadenými jsou pravděpodobně školnice, jedna z učitelek a ředitel, který utrpěl zranění, když přemáhal útočníka,“ popsala Ilona Puścianová z policie ve Wyszkowě. Motivy chlapcova jednání zatím nejsou známé.
Případem se bude zabývat oddělení soudu, které má na starosti kriminalitu nezletilých.
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Žák na škole v Polsku zaútočil nožem a zranil devět lidí. V batohu měl výbušninu
Útok se stal jen den poté, kdy v tom samém regionu 19letý student střední odborné školy zranil devět lidí a také sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla.