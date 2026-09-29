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Žák na slovenské škole napadl spolužáky a učitelky nožem. Jedna z nich zemřela

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  10:45aktualizováno  11:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Cum Okolo / Alamy / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Žák osmé třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska v úterý zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna podlehla svým zraněním, napsal web Noviny.sk. Dívka je v kritickém stavu.

Policie okolo 9:00 na sociální síti Facebook uvedla, že prověřuje násilný trestný čin na základní škole ve Staškově, který se nachází asi sedm kilometrů západně od Čadce. O zraněných informovala televize TV JOJ.

Jedna ze zraněných učitelek, kterou v úterý napadl žák na základní škole ve Staškově u Čadce, svým zraněním podlehla. Uvedl to web Noviny.sk.

„Na místě zasahují potřebné záchranné a bezpečnostní složky. Situace je pod kontrolou a v této chvíli nikomu nehrozí bezprostřední nebezpečí,“ dodala policie.

Server ta3 uvedl, že útočníkem je žák osmé třídy, kterého vychovávala babička. Motivem útoku podle ta3 mohl být zákaz ministrovat kvůli špatnému prospěchu.

Mluvčí slovenské záchranné zdravotní služby Petra Klimešová pro noviny.sk potvrdila, že na místo vyrazili dvě sanitky a dva vrtulníky. „Do nemocnice v Martine letečtí záchranáři transportovali dítě v kritickém stavu. Po prvotním ošetření byla letecky převezena do nemocnice v Žilině 44letá pacientka s bodným poraněním hrudníku. 61letá ženy, bohužel, utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ řekla mluvčí.

„S velkým znepokojením sleduji situaci po tragické události v obci Staškov. Osobně mi to je nesmírně líto, pozůstalým vyjadřuji upřímnou soustrast a zraněným přeji brzké uzdravení a mnoho sil. Školy musí být bezpečným místem pro naše děti, jinak nebudeme mít budoucnost,“ napsal na facebooku slovenský premiér Robert Fico.

Na místo se sjíždějí ministři vnitra Matúš Šutaj Eštok, zdravotnictví Kamil Šaško a školství Tomáš Drucker. Ten uvedl, že jeho resort je připraven škole poskytnout odbornou a psychologickou pomoc. Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka v souvislosti s útokem vyzval společnost, aby nezůstávala lhostejná k projevům násilí, nenávisti a narůstající agresivitě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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