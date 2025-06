ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Wilders obral Čechy o krále, sultán se unavil a Mongolové zuřili

V Nizozemsku se už po jedenácti měsících rozpadla vláda Dicka Schoofa poté, co z ní vystoupila Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse. Když v koalici nepodpořili blondýnův plán na „nejpřísnější azylový režim všech dob“, urazil se a odešel. To vše v době, kdy se Haag chystá na summit NATO a kdy král Vilém-Alexander mířil na státní návštěvu Česka. Kvůli domácí politické krizi ji musel zkrátit. Wildersi, pokazil jsi nám slávu! Zatímco opozice jásá, předáci koaličních stran neskrývají zlobu. „Měli jsme pravicovou koalici a on všechno zahodí kvůli svému egu. Prostě si dělá, co chce,“ rozčilovala se šéfka lidovců (VVD) Dilan Yesilgözová.

Nizozemský král Vilém-Alexandr a královna Máxima přiletěli do Prahy. (3. června 2025)

Možná se Wilders bojí, aby nevyhořel, jako se to stalo již bývalému vůdci vládního uskupení Nová společenská smlouva (NSC) Pieteru Omtzigtovi, který se kvůli tomu v dubnu stáhl z politiky. NSC se mezitím dopracovala na takřka nulaprocentní podporu. Padá ale i PVV. A do toho se teď Wildersovi na internetu posmívají podobně jako Trumpovi, že vždycky vyměkne (Wilders always chickens out – WACO). Aby ho v případných volbách nepotkal masakr, jako se odehrál v roce 1993 u tohoto texaského města.

Vrcholná politika prostě není žádný med. Poznal to i brunejský sultán Hassanal Bolkiah. Toho minulý týden hospitalizovali v malajsijském Kuala Lumpuru, protože se vyčerpal na summitu lídrů Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). V neděli ho propustili s tím, že si ještě odpočine pár dní v hotelu, než se vrátí domů. Osmasedmdesátiletý Bolkiah je současně premiérem, ministrem obrany a ministrem zahraničí, takový vylepšený Havlíček. A přidejte si k tomu náročný okázalý životní styl, který zahrnuje obří sbírku luxusních aut a život v paláci plném zlata se 1788 místnostmi. To člověka skutečně může vyčerpat. Už jen ty přesuny mezi pokoji.

Luxus promluvil i do politiky v Mongolsku. Premiér Luvsannamsraj Ojun-Erdene v úterý odstoupil poté, co kvůli podezření z korupce a série protestů ztratil podporu parlamentu. Veřejnost má neblahé tušení, že elita hromadí zisky z těžby nerostných surovin, a pobouřilo ji, když se na internetu objevily fotografie premiérova syna a jeho přítelkyně na nákupech s taškou Dior (v těch asi v Bruneji vynášejí odpadky). „Bylo mi ctí sloužit své zemi a lidu v těžkých časech včetně pandemií, válek a cel,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý Ojun-Erdene po oznámení výsledku hlasování a připomenul, v jak skvělé době žijeme. Na náměstí před parlamentem mezitím desítky mladých lidí s nápisy „Odstoupit je snadné“. Myslíte? Jen si to zkuste, až tam budete!

V Mexiku se v neděli konaly historicky první volby soudců, které nepochybně nijak neohrozí nezávislost justice. O den později spočítali, že účast činila asi 13 procent. Prezidentka Claudia Sheinbaumová to označila za „naprostý úspěch“. Bylo by zajímavé zjistit, co by označila za „středně velký úspěch“ a co třeba dokonce za blamáž. Sčítání má být dokončeno 15. června. Připomeňme, že o hlasy se ucházela například někdejší obhájkyně drogového bosse Joaquína Guzmána alias Prcka nebo muž, který strávil za pašování drog skoro šest let v americkém vězení.

Valné shromáždění OSN má na rok novou předsedkyni. Stala se jí německá exministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Čtyřiačtyřicetiletá zelená politička zvítězila ve „volbě“, v níž neměla žádného protikandidáta, což se nelíbilo Rusku, které kritizovalo její „zaujatost“. Na domácí scéně sice o její nominaci panovaly pochyby, už jen naštváním Rusů však splnila účel. Rodačka z Hannoveru se tak může směle zařadit mezi zvučná jména světové diplomacie, jakými byli její předchůdci Abdulla Šahid z Malediv, John William Ashe z Antiguy a Barbudy nebo Jan Kavan, nedávno pějící Internacionálu s komunisty v Praze na „Střeláku“.