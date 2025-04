ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Uvalí Trump cla proti Melanii? A jak se Orbán „vyoutoval“

Francie pořád vstřebává odsouzení Marine Le Penové. Stejně jako Evropa a Rusko. „Stále více evropských metropolí se vydává cestou porušování demokratických norem,“ reagoval Kreml, který o tomto tématu samozřejmě ví více než kdokoli jiný. Evropští nacionalisté svorně vyjadřovali pobouření a dali tak najevo, na čí straně stojí. Reakce postupně utichají, jedno vyjádření ale zarezonovalo. „Je suis Marine,“ napsal na síti X maďarský premiér Viktor Orbán, přičemž si vypůjčil heslo používané před deseti lety po útoku na časopis Charlie Hebdo.

Dneska Marine, co to bude příště? Carla? Jak to, že si je konservativec Orbán takto genderově nejistý? Je snad tajně fluidní? Jak to jde dohromady s nedávným zákazem LGBT pochodů v Maďarsku? Je šance, že ho někdo odhalí v blonďaté paruce na undergroundových queer orgiích? Aby v Kremlu pomalu začali přemýšlet, jestli se bez něj při rozkládání Evropy neobejít. Když Orbán ve čtvrtek vítal mezinárodně hledaného Benjamina Netanjahua, žádné „Je suis Bibi“ nenapsal.

V Německu již funguje nový Spolkový sněm pod vedením Julie Klöcknerové a končící kancléř Scholz už sedí mezi řadovými poslanci. Mezitím vstoupily do rozhodující fáze koaliční rozhovory mezi CDU/CSU a SPD; cílem je sestavit vládu do Velikonoc. Kromě otázek peněz a migrace ale není vyřešena ještě jedna zásadní věc – jak se nové koalici bude říkat. Když SPD ještě bývala druhou nejsilnější stranou, mluvilo se v případě této spolupráce o GroKo – velké koalici. Teď místo toho posměváčci doporučují KleiKo (malá koalice) nebo SchulKo (dluhová koalice), to kvůli uvolnění takzvané dluhové brzdy a obřímu balíku na zbrojení a infrastrukturu. Budoucí kancléř Merz pak navrhuje „černo-červenou pracovní koalici“ nebo „koalici průlomu a obnovy“. Málokdo dokáže být tak sexy jako Němci.

V Austrálii volby teprve budou, vyhlásili je na 3. května. Šance vládních labouristů Anthonyho Albaneseho a opoziční Liberálně-národní koalice Petera Duttona jsou poměrně vyrovnané. Hlavním tématem jsou životní náklady, senátorka za stranu Zelených Sarah Hansonová-Youngová však dokázala hravou a nenucenou formou upozornit také na problematiku rybolovu. „Zrušili jste zákony o životním prostředí. To vše ve jménu jedovatého a znečišťujícího lososového průmyslu. V předvečer voleb jste zaprodali své ekologické renomé za shnilého, páchnoucího lososa!“ rozohňovala se, načež zpod řečnického pultu vytáhla mrtvou rybu v igelitu. „Odneste tu rekvizitu pryč z komory,“ vyzvala ji nekompromisně předsedkyně Senátu.

7NEWS Australia @7NewsAustralia In bizarre scenes at federal parliament in Canberra, Greens Senator Sarah Hanson-Young had disrupted the Senate by holding up a fish during debate over laws that will prolong the salmon farming industry in Tasmania. #salmon #tasmania #salmonfarming #senate #greens #auspol #7NEWS https://t.co/6HTPAZ8Ww2 oblíbit odpovědět

Ještě dříve budou hlasovat v Kanadě, už 28. dubna. Nový šéf Liberální strany Mark Carney to koncem března oznámil krátce poté, co se stal premiérem. Aby taky ne, jeho strana díky výrokům a rozhodnutím Donalda Trumpa tak vystoupala v průzkumech, že by se to vyjímalo v reklamě na povzbuzovače erekce. Zatímco ještě před pár týdny se zdálo, že v pohodě zvítězí konzervativci Pierra Poilievrea, teď je všechno jinak. Zmrtvýchvstání Carneyho liberálů pak kromě konzervativců uškodilo i Nové demokratické straně Jaghmeeta Singha. Kanada se tedy ani tentokrát premiéra s turbanem nedočká.

Trump už dokonce počítá s tím, že Carney, který jasně avizoval, že si od něj nenechá kálet na hlavu, zůstane premiérem. Po telefonu se dohodli, že se sejdou hned po volbách. „Byl to extrémně produktivní telefonát,“ pochvaloval si Trump. Všechny Trumpovy telefonáty jsou výborné a extrémně produktivní, měl by dělat v call centru a nabízet výhodné tarify.

Mezitím se ale našel v uvalování cel, není tariff jako tariff. Cílí nekompromisně na všechny, včetně Heardova ostrova a McDonaldových ostrovů u Antarktidy obývaných jen tučňáky. Kam ještě může zajít? Zaměří se na Havaj a Aljašku, pokud mu neprozradí, že už to jsou státy USA? Nebo na svou choť Melanii? Určitě mu taky nedává tolik, kolik by měla.

Oranžový experiment ve Spojených státech vyvolává nejrůznější reakce. Demokratický senátor Cory Booker od pondělí do úterý kritizoval Trumpa v nejdelším projevu v dějinách americké horní komory, když mluvil 25 hodin a pět minut. Pro ty z nás, kterým dělá problém mluvit v kuse 25 sekund, je to zcela nepochopitelné. Vlastně je to celé úplně nepochopitelné. „Ne, neměl,“ odmítl jeho šéf komunikace Jeff Giertz spekulace o tom, zda na sobě senátor neměl katetr nebo plenu.