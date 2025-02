ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Jakou zemi by měl Trump ještě připojit? Hlasujte v anketě

Po zkušenosti z Trumpova prvního funkčního období to nemůže nikoho překvapit, přesto už to je vyčerpávající, otravné, ubíjející. Svět se zbláznil, nedá se dělat zpravodajství ani satira. Není den, kdy by šéf Bílého domu nepřišel s nějakým velkohubým prohlášením nabourávajícím geopolitickou rovnováhu či rovnou letitá spojenectví. Chce Panamu, Kanadu, Grónsko, Gazu… Už se ale trošku opakuje, takže tady máme možný seznam dalších zemí pro únor.

Dánsko – „Nechtěli jste dát Grónsko, půjdete celí a rozmlátím vám všechno lego.“

Dominika – Jen kvůli tomu jménu. Stačí ji pořádně popadnout tam dole.

Eswatini – Taky kvůli jménu. Možné v budoucnu přejmenovat na Covfefe.

Gruzie – Začíná na G a v angličtině je to Georgia. Mít dvě je lepší, než mít jednu, a tahle bude ještě mnohem lepší než tamta.

Island – Je mezi Grónskem a Dánskem, Amerika se bez něj neobejde. Golf u Golfského proudu.

Severní Korea – Skvělé pláže, nové Malibu místo toho, které kvůli demokratům shořelo.

Slovensko – za trest

Svatá Lucie – totéž co Dominika, ale větší výzva

Trinidad a Tobago – jako dva státy v jednom, naprostý bargain

Co byste Trumpovi doporučili vy?

Jaký stát by měl Donald Trump připojit k USA? celkem hlasů: 185 Dánsko 2 %(3 hlasy) Dominiku 1 %(2 hlasy) Eswatini 1 %(1 hlas) Gruzii 3 %(6 hlasů) Island 1 %(1 hlas) Severní Koreu 9 %(17 hlasů) Slovensko 82 %(152 hlasů) Svatou Lucii 1 %(1 hlas) Trinidad a Tobago 1 %(2 hlasy)

S výnosnými obchody má bohaté zkušenosti i německý exkancléř Gerhard Schröder, především tedy těmi pro Rusko. Teď se bude kvůli syndromu vyhoření léčit na specializované klinice. Osmdesátiletý sociální demokrat prý trpí hlubokým vyčerpáním, nedostatkem energie a poruchami spánku, zapadl by jako editor. Zdravotní potíže se shodou náhod objevily zrovna v době, kdy měl vypovídat před vyšetřovacím výborem zemského sněmu Meklenburska-Předního Pomořanska. Ten se zabývá stavbou plynovodu Nord Stream 2 a zajímá ho především případný ruský vliv na regionální politiky, kteří výstavbu plynovodu schvalovali. Podle lékařů nebude Schröder „kvůli tělesné i psychické zátěži delší – obzvlášť veřejné – dotazování ve vyšetřovacím výboru ani nyní, ani v dohledné době schopen absolvovat“. To je smůla!

Bývalý generální tajemník NATO a norský expremiér Jens Stoltenberg se vrací do norské vlády, bude v ní působit jako ministr financí, což si vyzkoušel už v letech 1996–7. Původně se měl po letošním ročníku ujmout předsednictví Mnichovské bezpečnostní konference, nový kabinet Jonase Gahra Störa však dostal přednost. Dosavadní se na konci ledna rozpadl poté, co z něj kvůli sporu o přijetí energetické politiky Evropské unie odešla euroskeptická Strana středu. Do zářijových voleb tak Störeho Dělnická strana povládne sama. „Jsem hluboce poctěn, že jsem byl požádán pomoci mé zemi v této kritické fázi. K Mnichovské bezpečnostní konferenci a dalším povinnostem se vrátím, jakmile mi skončí mandát,“ uvedl. Jak se jednou vyšvihnete dost vysoko, už se o flek bát nemusíte.

O nějakou formu comebacku se snaží i oblíbenec tohoto glosáře, někdejší maďarský europoslanec József Szájer, který se proslavil tím, že za covidových uzávěr utíkal v Bruselu z gay orgií po okapu. Vede nový think-tank Institut pro svobodnou Evropu a nedávno o něm vyšla inspirativní kniha V první linii – rozhovory s Józsefem Szájerem, nepochybně skvělé čtení třeba do ukrajinských zákopů. Portál Politico píše, že Szájer chce po čtyřech letech v ústraní opět v Bruselu prosazovat své nápady. Do města se nicméně podle svých slov příliš často vracet nehodlá, ačkoli jeho kontakty nezmizely – ať už jimi myslí cokoliv.

Už nyní pak slaví úspěchy britský nacionalista Nigel Farage, jehož strana Reform UK by nyní ve volbách získala nejvíce hlasů (ale pořád ne nejvíce křesel). Jsou to pro něj nejlepší čísla od roku 2019, kdy se do čela sondáží nakrátko dostala jeho tehdejší Brexit Party. Na mítinku ve východoanglickém Quendonu úplně zářil a vrátil se také k Trumpově prezidentství, jež by podle něj mělo být inspirací. Netrpělivě tedy vyhlížíme rozpuštění MI6 a kampaň Take America Back. Jen aby se Trump první nepřihlásil o Británii...