Sháníte před Vánoci knižní tipy a rádi byste něco neotřelejšího, než je Dan Brown a hýkající Hartl? Zkuste politické memoáry! Třeba ty bývalého španělského krále Juana Carlose, které se nejprve objevily na pultech ve Francii. Sedmaosmdesátiletý zavržený monarcha v díle nazvaném Reconciliación (Smíření) nabízí i trochu krimi, když se vrací k tomu, jak v roce 1956 při hře s pistolí zemřel jeho čtrnáctiletý mladší bratr Alfonso: „Vyndali jsme zásobník. Neuvědomili jsme si, že zůstal náboj v komoře. Po výstřelu se odrazil od zdi a trefil ho do tváře.“ Vyjadřuje se i k daru ve výši 100 milionů dolarů od Saúdské Arábie: „Značná suma. Nevěděl jsem, jak to odmítnout.“ Taky si lámeme hlavu, jak bychom to udělali.
|
Juan Carlos v pamětech obdivuje diktátora Franka a obouvá se do svého syna
Je libo místo starého Bourbona někoho modernějšího? Vzpomíná i finská expremiérka Sanna Marinová (39). Její počin se jmenuje Hope in Action: A Memoir About the Courage to Lead (finsky Toivo on tekoja) a vyšel v úterý v 17 zemích. Někdejší šéfka sociálních demokratů, jež vedla finskou vládu v letech 2019–2023 a nyní dělá pro Tonyho Blaira, píše o tom, jaké to bylo stát v době covidu a ruské invaze na Ukrajinu v čele kabinetu, kde čtyřem z pěti stranických lídryň bylo pod 35. „Vyhrožovali mi znásilněním a jinými sexuálními útoky tolikrát, že jsem to přestala počítat,“ píše Marinová, druhdy přezdívaná „rock star prime minister“.
V rámci propagace expremiérka vystoupila v USA v talk show Jordana Kleppera. „Když tu knihu čtu, začínám na Finsko žárlit. Vypadá jako šťastné místo. To tam nemáte sociální sítě?“ ptal se jí. „Bohužel máme,“ odpověděla. V díle se dotýká i známé aféry s tancem v klubu, po které dokonce podstoupila test na kokain. Tvrdí, že tehdejší stres se podepsal na jejím zdraví. Prý ji pálily oči a měla sucho v krku.
No, pojďme jinam. Třeba do Německa, kde mění název levicově populistické Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Zmizí z něj právě jméno jeho zakladatelky. Zkratka BSW ovšem zůstane, jen bude nově znamenat Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu. Až německy sugestivní.
Zahraniční glosář
Wagenknechtové, která dříve málem pohřbila Levici, se letos povedl skvělý kousek, když v únorových předčasných volbách získala 4,98 procenta hlasů, zůstala mimo Bundestag a uchránila tak Evropu před nutností uzavření koalice CDU–SPD–Zelení. Teď má BSW v průzkumech tři čtyři procenta a šestapadesátiletá politička dumá, co dělat dál. Zatím zavítala do pořadu Markuse Lanze na ZDF, kde papouškovala kremelskou propagandu. „Rusko nezačalo válku, aby získalo území. Rusko je největší země světa,“ pokusila se aplikovat běžnou logiku na pokřivený ruský časoprostor.
Do té skromné a poškozované země nyní míří dvojice poslanců AfD, aby s ní „zintenzivnila vztahy“. Jeden z nich, Rainer Rothfuss, se loni v Soči setkal s Dmitrijem Medveděvem a natočil se v županu u horkého bazénu, kde se vysmíval západním sankcím. Tak Sahro, sbalte koupací čepici a hybaj do země zaslíbené doplnit sočskou trojku.
|
AfD se chová jako německá Putinova strana, prohlásil spolkový ministr vnitra
Ve střední Evropě dostává trhliny snaha vzkřísit (naprosto zbytečnou) visegrádskou čtyřku. A to ještě předtím, než se v Česku ujala moci nová vláda. Polská pobočka Greenpeace podala Evropské komisi stížnost na odstřel medvědů na Slovensku. Tvrdí, že hon na tyto šelmy na slovenské straně Tater porušuje pravidla EU a ohrožuje migrující polskou medvědí populaci. A to ještě Poláci nevědí, že Slováci budou na chodnících měřit rychlost medvědům na koloběžkách.
|
Pozor při úprku na WC! Slovenský zákon o rychlosti na chodnících budí posměch
Stejně by všem bylo nejlépe v Kamerunu, zemi s obdivuhodnou stabilitou. Ústavní soud koncem října oznámil, že v prezidentských volbách poosmé za sebou vyhrál dvaadevadesátiletý Paul Biya, jenž je hlavou státu od roku 1982, a ve čtvrtek se v sídle parlamentu v metropolí Yaoundé konala inaugurace. Zúčastnil se jí dokonce i sám Biya, který v minulých letech musel vyvracet spekulace, že je mrtvý.
|
Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud
Při povolebních protestech podle OSN zemřelo 48 lidí a prezidentův vyzyvatel Issa Tchiroma výsledky stále neuznal. Nabádal, aby města na protest přistoupila k lockdownům, což se nejlépe povedlo v jeho rodné Garoue, jak ukazují snímky. „Teď jsou dva prezidenti – ten zvolený kamerunským lidem (já) a prezident vybraný ústavním soudem (víte kdo),“ shrnul Tchiroma názorně situaci v pětadvacetimilionové zemi.
Jo a s těmi Saúdy furt nevíme.