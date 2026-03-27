ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Proč nemít v Bílém domě orangutana? Den Trumpa s Íránem

Jan Brodníček
  10:13
Už to je měsíc od chvíle, kdy Benjamin Netanjahu přes Jareda Kushnera řekl Donaldu Trumpovi, že zaútočit na Írán bude skvělý nápad. Nyní zažíváme podobně absurdní situace jako při vyhlašování cel nebo vyslovování nároků na Grónsko. Byla by to hlína, kdyby při tom neumírali lidé a neničilo to světovou ekonomiku. Jak vypadá každodenní rozhodování Trumpa v době třetí války v Zálivu? Zahraniční glosář přináší bližší náhled do prezidentova strategického myšlení v dny, kdy nehraje golf.
Donald Trump (16. března 2026)

Donald Trump (16. března 2026) | foto: ČTK

Donald Trump během večeře republikánů v Kongresu (25. března 2026)
Donald Trump (16. března 2026)
Donald Trump (11. března 2026)
Americký prezident Donald Trump na návštěvě Gracelandu, rezidence Elvise...
14 fotografií

6:00 budíček. „Kde to jsem?“

6:10 první příspěvek na Truth Social ze zlatého WC obklopeného zrcadly. „Hrozně moc vyhráváme!!!“

6:20 „J. D., pojď mě utřít.“

6:408:40 česání

8:458:55 přečesání

9:00 „Íránci jsou skvělí lidé. Tremendous nation, LOVE THEM!!!“

9:20 „Nelíbí se mi, jak se Íránci chovají. Už jsme je vybombardovali tak, že nic nezbylo. Ale můžeme je vybombardovat ještě víc. Máme velké bomby. Krásné bomby. Pete je úžasný ministr války.“

9:30 „NATO vůbec nepomáhá, vůbec ho nepotřebujeme, ale nezapomeneme. Kde je NATO? Proč teď nepomáhá? Starmer je zbabělec.“

9:45 „SKVĚLÁ jednání s Íránci, velmi produktivní, válka je u konce, poslali jsme jim 15 bodů, 16 nebo 15, MILUJÍ je.“

10:00 „Marco, máš příšerné boty, proč nenosíš ty ode mě?“

Zahraniční glosář

10:10 „Melanie, kde jsi? Je tu někde Melanie?“

10:30 „Skvělý rozhovor s mým velkým PŘÍTELEM Keirem Starmerem, Británie SLÍBILA, že pošle k Íránu své ponorky.“

10:45 „Írán: S nikým nejednáme.“

11:00 „Londýn: Nic nepošleme.“

11:15 „Místo západního křídla Bílého domu postavíme obrovský kolotoč, už dlouho tam chyběl, bude to ten NEJVĚTŠÍ KOLOTOČ, jaký svět viděl. Navrhne ho Steve Witkoff. Mám rád Stevea.“

12:00 „Nevím, jestli chci teď s Íránem jednat.“

13:00 „Pokud Írán nebude jednat, do pěti dnů vybombardujeme jeho elektrárny. Ukončil jsem OSM VÁLEK a do tří dnů ukončím další. Kdybych chtěl, mohl bych ji ukončit za 24 hodin.“

13:01 „Útok na elektrárny odkládám o čtyři dny.“

13:03 „Odklad útoku prodlužuji o deset dní.“

13:10 „Írán dnes čeká nejhorší úder, jaký zatím zažil!!!“

14:00 „Vůdce Íránu budu třeba já, nebo někdo, nějaký bude. Hrozně moc VYHRÁVÁME. fadsfsjdfisdjoihDOdddZZZZZZZ.“

14:30 a dál – šlofík

A druhý den znova to samé. Jak to, že už je dnes tohle považováno za normální? Bylo by za normální považováno, kdyby byl prezidentem USA třeba malý orangutánek? Dejte ho tam rovnou, horší to nebude.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Útok zápalnými lahvemi na ruské středisko v Praze. Pachatele hledá policie

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo...

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá,...

27. března 2026  7:44,  aktualizováno  10:21

Drama v Beskydech. Skialpinistu zradilo srdce, záchranu komplikoval hluboký sníh

Náročný transport v Beskydech. Záchranáři museli pro záchranu skialpinisty...

Náročný zásah mají za sebou záchranáři v Moravskoslezských Beskydech. Pětapadesátiletý skialpinista zkolaboval při namáhavém výstupu v terénu pod Lysou horou. O jeho život bojovali svědci události,...

27. března 2026  10:19

Poslední březnový víkend bude mrazivý, ve vyšších polohách dokonce nasněží

První jarní sněženky (Ilustrační snímek)

Nadcházející víkend bude ve znamení chladného počasí. V sobotu budou teploty v důsledku jasné oblohy podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) atakovat nulu. Nedělní obloha se na většině...

27. března 2026  10:19

Nejsložitější rok, říkají obchodníci s vejci. Přesto jich bude dost, slibují

Ilustrační snímek

Obchodníci zvládnou mít na Velikonoce dostatečné zásoby vajec, přestože v EU zuří ptačí chřipka a v ČR se rekonstruují chovy na bezklecové varianty. Oznámil to na páteční tiskové konferenci prezident...

27. března 2026  10:13

ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Proč nemít v Bílém domě orangutana? Den Trumpa s Íránem

Donald Trump (16. března 2026)

Už to je měsíc od chvíle, kdy Benjamin Netanjahu přes Jareda Kushnera řekl Donaldu Trumpovi, že zaútočit na Írán bude skvělý nápad. Nyní zažíváme podobně absurdní situace jako při vyhlašování cel...

27. března 2026  10:13

První prodloužený víkend se blíží. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

První prodloužený víkend letošního roku se blíží. Školáci budou mít volno už ve čtvrtek 2. dubna, ostatní na Velký pátek 3. dubna, kdy je státní svátek. Velikonoce jsou také první ze svátků, kdy jsou...

23. března 2026  12:46,  aktualizováno  27. 3.

Vzpomínka na zavražděné Židy i pouť smíření. Sudetští Němci odhalili brněnský program

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Část potomků sudetských Němců vyhnaných po druhé světové válce z Československa v květnu hromadně vykročí na trasu, kterou před osmi desítkami let v opačném směru nuceně absolvovali jejich předci....

27. března 2026

Barbarský čin, zní z Kremlu po útoku zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Některá sdělení Zacharovové jsou velmi naléhavá.

Útok na Ruské středisko vědy a kultury v Praze je podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové barbarským činem. Mluvčí to řekla agentuře TASS. Na budovu institutu ve čtvrtek večer...

27. března 2026  9:29,  aktualizováno  9:54

Pardubické letiště po deseti letech konečně otevře patro. Víme, co tam bude

Cestující na pardubickém letišti čekající na úterní let na Mallorcu. (3. června...

Letiště v Pardubicích otevře v půlce dubna první patro letištního terminálu. Od roku 2018 fungovalo pro odbavování cestujících jen přízemí budovy, patro zůstávalo nedokončené. Politici se na dostavbě...

27. března 2026  9:51

Českého mnicha na Srí Lance usmrtil levhart, tělo našli v jeskyni

Leopard v národním parku Kumana na Srí Lance. (9. ledna 2025)

Třiačtyřicetiletého českého mnicha v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal v pátek srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. Ministerstvo zahraničí jeho úmrtí...

27. března 2026  8:17,  aktualizováno  9:51

RECENZE: David Koller, nebo Lucie? Můžete hádat, kdo se o hity kapely lépe stará

Premium
Koncert Davida Kollera ve Foru Karlín (26. března 2026, Praha)

David Koller a jeho doprovodná družina Kollerband oslavili ve čtvrtek 26. března v pražském Foru Karlín dvacet let na scéně a kromě starších skladeb – několikrát se sahalo i do zpěvníku Lucie –...

27. března 2026  9:50

Po více než roce padlo obvinění za smrt policisty na D5, řidičce hrozí až šest let

ilustrační snímek

Bezmála rok a čtvrt po tragické nehodě obvinili kriminalisté třicetiletou řidičku, která smetla autem na dálnici D5 nedaleko Blatnice u Nýřan na Plzeňsku policistu řešícího předchozí havárii a další...

27. března 2026  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.