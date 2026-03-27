6:00 budíček. „Kde to jsem?“
6:10 první příspěvek na Truth Social ze zlatého WC obklopeného zrcadly. „Hrozně moc vyhráváme!!!“
6:20 „J. D., pojď mě utřít.“
6:40 – 8:40 česání
8:45 – 8:55 přečesání
9:00 „Íránci jsou skvělí lidé. Tremendous nation, LOVE THEM!!!“
9:20 „Nelíbí se mi, jak se Íránci chovají. Už jsme je vybombardovali tak, že nic nezbylo. Ale můžeme je vybombardovat ještě víc. Máme velké bomby. Krásné bomby. Pete je úžasný ministr války.“
9:30 „NATO vůbec nepomáhá, vůbec ho nepotřebujeme, ale nezapomeneme. Kde je NATO? Proč teď nepomáhá? Starmer je zbabělec.“
9:45 „SKVĚLÁ jednání s Íránci, velmi produktivní, válka je u konce, poslali jsme jim 15 bodů, 16 nebo 15, MILUJÍ je.“
10:00 „Marco, máš příšerné boty, proč nenosíš ty ode mě?“
Zahraniční glosář
10:10 „Melanie, kde jsi? Je tu někde Melanie?“
10:30 „Skvělý rozhovor s mým velkým PŘÍTELEM Keirem Starmerem, Británie SLÍBILA, že pošle k Íránu své ponorky.“
10:45 „Írán: S nikým nejednáme.“
11:00 „Londýn: Nic nepošleme.“
11:15 „Místo západního křídla Bílého domu postavíme obrovský kolotoč, už dlouho tam chyběl, bude to ten NEJVĚTŠÍ KOLOTOČ, jaký svět viděl. Navrhne ho Steve Witkoff. Mám rád Stevea.“
12:00 „Nevím, jestli chci teď s Íránem jednat.“
13:00 „Pokud Írán nebude jednat, do pěti dnů vybombardujeme jeho elektrárny. Ukončil jsem OSM VÁLEK a do tří dnů ukončím další. Kdybych chtěl, mohl bych ji ukončit za 24 hodin.“
13:01 „Útok na elektrárny odkládám o čtyři dny.“
13:03 „Odklad útoku prodlužuji o deset dní.“
13:10 „Írán dnes čeká nejhorší úder, jaký zatím zažil!!!“
14:00 „Vůdce Íránu budu třeba já, nebo někdo, nějaký bude. Hrozně moc VYHRÁVÁME. fadsfsjdfisdjoihDOdddZZZZZZZ.“
14:30 a dál – šlofík
A druhý den znova to samé. Jak to, že už je dnes tohle považováno za normální? Bylo by za normální považováno, kdyby byl prezidentem USA třeba malý orangutánek? Dejte ho tam rovnou, horší to nebude.