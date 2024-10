ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Nahý Trump, Afrusko a sbohem, nesmyslní Piráti

Česko je opravdu úkaz. Ani nemá moře (zatím) a přitom má nejsilnější Pirátskou stranu v Evropě! Samozřejmě je to důsledek nevyzrálého stranického systému, který produkuje i absurdity typu Přísaha a Motoristé sobě, v němž ideologicky neukotvení Piráti plní roli sociálně liberální strany typu zelených a jedné z řady protestních stran pro zastydlé adolescenty a jinak zmatené obyvatelstvo. To, že jejich veřejné fórum sejde z očí, bude samozřejmě velká ztráta. Jinak ale Piráti mohou zdárně následovat příklady svých západních kolegů.

Poslance v parlamentech dnes mají Piráti jen na Islandu a v Lucembursku. Ve Švédsku, kde byla Pirátská strana založena v roce 2006 jako první, bylo maximem 0,7 procenta hlasů v roce 2010 a od té doby to bylo čím dál horší. V Německu Piráti zaznamenali největší úspěchy v zemských volbách v letech 2011-12. Od té doby nic. Příznačné tehdy bylo, že tamní pirátská politička Julia Schrammová vyrazila do boje proti pirátským kopiím své knihy Click Me. V roce 2016 pak přestoupila k postkomunistické Levici. V tom je tak nějak všechno.

Fascinující je i vztah Čechů k Rakousku. Incidentů především v tamních horách mají na svědomí tolik, že by si to zasloužilo vlastní rubriku, jak jde ale o politické dění u jižních sousedů, to sledují pramálo. Radši se smějí Slovákům a podobně. Volební triumf Svobodných Herberta Kickla ale přece jen trochu zarezonoval. A ukázal, že mnohý Rakušan touží kromě prostorného sklepa především po pořádku, bezpečí a kritice elit. Přesně to Kickl se svou FPÖ nabídl. A k vítězství mu blahopřáli konkurenční nacionalisté od Orbána přes Salviniho až po Le Penovou.

Pětapadesátiletý milovník triatlonu Kickl, který během covidové pandemie odmítal zvěsti, že se nechal tajně naočkovat, už dlouho sní o tom, že se stane „kancléřem lidu“ (Volkskanzler), podobně jako kdysi jiný rakouský rodák. Už ve škole býval předsedou třídy, což je vždy znepokojivé. Jeho tehdejší spolužačka z Villachu Eva Glawischnigová, v letech 2008 až 2017 šéfka Zelených, sice vzpomínala, že býval vynikajícím a oblíbeným žákem (určitě i zdravil), přesto Kickla žádná strana za kancléře nechce. Jednání tak určitě nebudou snadná, zvlášť když třeba pod předsedou SPÖ Andreasem Bablerem se už po roce houpe židle. Měli by to dát Karin Kneisslové. To by rozhodilo i Putina.

Rusko je nadále aktivní na několika frontách. Jeho armáda, toho času druhá nejlepší v Rusku, se dál snaží proniknout kamsi na západ. Šéf diplomacie Lavrov mezitím varoval, že válka s jeho zemí by byla „sebevražedné dobrodružství“. Na okraj Valného shromáždění OSN pak s africkými spojenci z Burkiny Faso (a Mali) podepsal dohody, že žádná ze zemí neumístí zbraně ve vesmíru jako první. Někdejší Horní Volta a „Horní Volta s atomovkami“. Harmonické. Zdá se, že Rusko konečně odhodilo mindráky a začíná působit ve své váhové kategorii.

Japonsko má nového premiéra. Fumia Kišidu, který byl ve funkci tři roky, nahradil někdejší ministr obrany Šigeru Išiba. Na fotografiích často působí vážně, avšak jeho tvář se rozzáří, jakmile se rozpovídá o jedné ze svých vášní – plastových modelech, píše agentura Reuters. Jednou prý třeba před návštěvou ruského ministra obrany zůstal celou noc vzhůru, aby sestavil model ruské letadlové lodi (který by tu skutečnou určitě potopil). A Išiba má ještě jednu lásku. „Vzrušení, které jsem zažil, nikdy nevyprchá. Bylo to úžasné,“ popisoval svou první... jízdu rychlovlakem Hikari.

Donald Trump má instantní řešení na všechny světové problémy, přesto ho jeho odpůrci a umělci často vykreslují nelichotivě. V minulosti například poletoval vzduchem jako obří nafukovací mimino nebo kuře. I nahé sochy se objevily. Ale tohle tu ještě nebylo. U nevadského Las Vegas, kdosi vztyčil (anglické erected zní lépe) poměrně realisticky vyobrazeného nahého Trumpa vysokého 13 metrů. Obří socha, malé detaily, napsal k dílu uštěpačně německý Der Spiegel.