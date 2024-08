ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: NDR vrací úder, Formule 1 ve Rwandě a ostrov temnoty

V Sasku a Durynsku budou v neděli vybírat poslance zemských sněmů. A to, co už je delší dobu na spadnutí, se nyní patrně stane skutečností. Favoritem je v obou částech někdejší NDR nacionalistická Alternativa pro Německo. V Sasku se ještě v průzkumech přetahuje o první místo s CDU, v Durynsku ale pod vedením Björna Höckeho míří za vítězstvím. K tomu je v obou spolkových zemích v sondážích na třetím místě krajně pravicově krajně levicové uskupení BSW Sahry Wagenknechtové. Zemské vlády se budou skládat prostě skvěle.

Dvaapadesátiletý Höcke, muž s vizáží drzého výrostka z nějakého staromódního komiksu, zřejmě nechce nic riskovat, a tak se ze zdravotních důvodů omluvil z předvolební debaty. Ještě by zase omylem řekl něco jako heslo SA „Alles für Deutschland“, za které ho popotahovali u soudů. Zlovolná justice hází AfD klacky pod nohy dlouhodobě, minulý týden rozhodla, že bude muset na volební party pustit novináře, které dříve z akce vyloučila. Alespoň však bude mít s kým sdílet opojné okamžiky triumfu. A rozjařený Höcke bude moci žurnalistům třeba zahajlovat do obličeje.

Katalánská policie, Mossos d’Esquadra, suspendovala dva ze tří svých příslušníků, kteří byli zadrženi poté, co pomohli s útěkem tamnímu expremiérovi Carlesi Puigdemontovi. Připomeňme, co se stalo: Démon Puigdemont, ve Španělsku stále stíhaný kvůli uspořádání referenda o nezávislosti v roce 2017, na počátku srpna přijel do Barcelony, promluvil před regionálním parlamentem a… zmizel. Jeden ze suspendovaných ho chránil, druhému patřilo auto, v němž odjel.

Následně spuštěná pátrací operace Klec se jaksi minula účinkem a Puigdemont se o dva dny později nechal vyfotit, jak opět doma, v belgickém Waterloo, hladí kočku. Pravice mluvila o ponížení, v pyrenejském Portbou na hranici s Francií ale bylo patrné, že nikdo příliš velké úsilí Puigdemonta lapit nevyvinul. A premiér Pedro Sánchez, který potřebuje podporu Katalánců v parlamentu a Puigdemonta co nejdál, v klidu pokračoval v dovolené, taky co nejdál, na Lanzarote.

Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána zažila nepříjemnost. Její nově zvolený europoslanec Balázs Győrffy rezignoval na všechny své funkce po násilné hádce se ženou. „Selhal jsem, a proto přijímám zodpovědnost a následky,“ uvedl pětačtyřicetiletý rodák z Pápy v prohlášení. „Minulou noc jsem se dostal do opileckého sporu s dámou, a k mé nejhlubší lítosti eskaloval v násilí. I když si bohužel nepamatuji, co se stalo, to, co jsem udělal, je nepřijatelné,“ dodal vyvolávaje téměř dojetí.

Není prvním zástupcem Fideszu v Evropském parlamentu, jenž skončil neslavně. Možná si vzpomínáte na poslance Józsefe Szájera, manžela známé soudkyně Tünde Handó. Toho v listopadu 2020 během covidových uzávěr chytili v Bruselu, když po okapu slézal z domu, kde se konala gay party. Police tehdy zadržela 25 nahých mužů a v Szájerově batohu našla extázi. Na ten okap pak kdosi připevnil pamětní destičku.

Rwanda se sice nedočkala relokovaných migrantů, které do ní chtěla poslat předešlá britská vláda Rishiho Sunaka, jednou by se ale ráda dočkala alespoň závodů Formule 1. Ve svém úsilí má i podporu Lewise Hamiltona, prvního jezdce tmavé pleti. „Nemůžeme přidávat nové závody a ignorovat Afriku,“ tvrdí a prozatím prosazuje alespoň obnovení Velké ceny Jihoafrické republiky. Letos bude rwandská metropole Kigali hostit závěrečný ceremoniál sezony, Východoafričané ale myslí ještě výš. „Myslí to vážně. Předložili dobrý plán,“ uvedl šéf Formule 1 Stefano Domenicali. Zatím v hlavním městě opravují silnice (viz foto).

Sledovat monoposty projíždějící podél červenobílých retardérů by jistě bylo mnohem příjemnější než zpracovávat hrůzostrašné scény přejíždění těl obětí genocidy z Hotelu Rwanda. Ideálně by ale vláda Paula Kagameho, jenž si v červenci zajistil čtvrté funkční období, měla najít nějakou ropu, za kterou si Grand Prix koupí, jinak ji jí může vyfouknout třeba Rovníková Guinea.

O víkendu se nebude volit jen na východě Německa, v plánu je ještě jedno pozoruhodné hlasování – ústavní referendum na tichomořském Niue! Ostrov s necelými dvěma tisíci obyvatel volně přidružený k Novému Zélandu, jehož jméno prý znamená „Hle, kokos“ a který James Cook na základě vřelého přijetí pojmenoval Divošský, bude rozhodovat mimo jiné o změně názvu šéfa vlády z premiera na prime ministera a zvýšení počtu členů kabinetu ze čtyř na šest.

V takovém počtu se v závislosti na genderovém složení dá pořád ještě slušně domluvit. Navíc když na Niue nemají žádnou politickou stranu. Zato se mohou pochlubit bohatými úrodami kolokázie jedlé (tara) a mimořádně temnou noční oblohou. Letenky vyjdou na lidových 23 tisíc korun. Z Nového Zélandu. Skvělé místo pro příští Sánchezovu dovolenou. Nebo východoněmecké relokační programy. Či Formuli 1.