ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Guyana, nový ráj na zemi, a los Emil v rakouském sklepě

Léto pomalu odchází a s ním doznívá i causa tohoto léta – středoevropské putování losa Emila. Symbol funkčnosti Schengenu již v srpnu odešel z Česka do Rakouska, kde pak v Klosterneuburgu západně od Vídně překonal Dunaj. To byl zatím „Höhepunkt“ jeho putování alias evropské migrační krize roku 2025, od té doby zpráv ubývá. Každé téma se má ale správně dohrát do konce, že.
V pondělí web oe24.at informoval, že sudokopytník byl naposledy spatřen v sobotu v dolnorakouském městysu Würmla, a lidé už si dělali starosti. Pak se však ukázal v nedaleké obci Kapelln a následně u Pottenbrunnu ve směru na St. Pölten. Uf! Co když ho ale potká neblahý osud a opravdu zmizí? V Rakousku se mu může přihodit leccos. Brzy by se mohl dostat k Amstettenu. Pro jistotu by se měli začít prověřovat občané s prostorným sklepením.
Sotva překročil hranici, už je hvězdou médií. Los Emil se proslavil v další zemi
Víte, co má společného Guyana a Norsko? Ropné bohatství a zářijové volby. V jihoamerické zemi s 800 tisíci obyvatel se vybíral nový parlament a prezident už v pondělí. Šlo o tradiční souboj mezi stranou podporovanou etnickými Indy a partají zastupující zájmy potomků afrických černochů. A také o to, jak se bude nakládat s ročními příjmy z těžby činícími v přepočtu asi 200 miliard korun. Podle Světové banky je nyní Guyana nejrychleji rostoucí ekonomika světa. Loni HDP stoupl o 43 procent, a to chce ropný gigant ExxonMobil zprovoznit další plošiny.
Někdejší britská kolonie konečně hledí vstříc zářným zítřkům v souladu se svou vlajkou, kde červený trojúhelník symbolizuje nadšení a činorodou sílu dynamiky budování národa a zlatý hrot šípu nerostné bohatství a zlatou budoucnost, čímž tvoří další dva zelené trojúhelníky, které reprezentují zemědělství a lesy. Pythagoras by měl radost. A pak že jsou problémy, na něž jsou trojúhelníky krátké.
V Norsku se budou parlamentní volby konat příští pondělí a čeká se velice napínavý souboj mezi levicovým a pravicovým blokem. Po volbách, v nichž půjde (jak jinak) hlavně o peníze – ať už o otázku životních nákladů nebo to, jak nakládat s obřím státním investičním fondem, by rád zůstal další čtyři roky premiérem šéf sociálních demokratů Jonas Gahr Støre. Zpátky do čela vlády naopak chce „železná“ Erna Solbergová, vůdkyně konzervativců a dáma, s níž by se člověk vskutku nechtěl poprat. Její partaj nicméně v průzkumech přeskočila pravicovější Pokroková strana.
À propos, názvy politických subjektů v Norsku ukazují, o jak civilizovanou zemi stále jde; z názvu každé volič pozná, co zastává. Ne jako v Česku, kde v podobě ANO, SPOLU, STAN, Pirátů, Stačilo! a dalších máme už jen ideologicky vyprázdněné marketingové nálepky pro pitomce.
Trump volal do Norska Stoltenbergovi. Poptával Nobelovku za mír
V Nizozemsku budou mít volby na konci října. Nezvyklý politický chaos, který v červnu rozpoutal odchod Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse z vlády, na konci srpna ještě prohloubilo adieu uskupení Nová společenská smlouva (NSC). Kabinet Dicka Schoofa tak doškobrtá k volbám ve dvou, přičemž podpora vládních lidovců (VVD) povážlivě vadne.
Zahraniční glosář
Stagnuje i PVV a na premiérský post se třese lídr koalice sociálních demokratů a zelených Frans Timmermans. Po letech ale ožili i křesťanští demokraté (CDA) Henriho Bontenbala. Do toho krajně pravicové Fórum pro demokracii dočasně vede místo Thierryho Baudeta, který si odskočil na rodičovskou, osmadvacetiletá Lidewij de Vosová a zaujmout se snaží i liberální D66, mimo jiné plánem zastavit jezero Markermeer mezi Amsterdamem a Flevolandem. Bydlení je problém leckde, nejen v přelidněné Praze se nedá hnout. Co mají říkat v Nizozemsku s hustotou 540 lidí na kilometr čtvereční? Brr.
ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Wilders obral Čechy o krále, sultán se unavil a Mongolové zuřili
A dynamická zůstává i politická situace v Británii. Nového lídra mají angličtí zelení. Stal se jím podle očekávání dvaačtyřicetiletý „ekopopulista“ Zack Polanski, o jehož někdejší kariéře hypnoterapeuta, jenž tvrdil ženám, že silou mysli mohou zvětšit své poprsí, jsme psali minule. Shoda jmen s (ne)slavným režisérem je náhodná.