GLOSA: Slunce, seno, Euro. Zoufalí evropští lídři vzývají fotbalový úspěch

„Proč to ten Macron dělá?“ ptali se snad všichni, když francouzský prezident po fiasku v eurovolbách vyhlásil předčasné volby do Národního shromáždění. No co, většinu tam poslední dva roky stejně už neměl a možná věří, že Národní sdružení prožije předčasné vyvrcholení, po němž před prezidentskými volbami v roce 2027 opět zvadne. A hlavně do všeho může promluvit Euro. Jacques Chirac by mohl povídat, jak mu vzrostla obliba po triumfu Francie na domácím mistrovství světa v roce 1998, kdyby tedy nebyl mrtvý.

Emmanuel Macron @EmmanuelMacron Au combat dès le premier match pour la victoire. Fier des Bleus. oblíbit odpovědět

Na druhou stranu, když Francie vyhrála mistrovství světa v roce 2018 v Moskvě a Macron jásal vedle (tehdy ještě obskakovaného) zločince Putina, moc mu to popularitu nezvedlo. Ale třeba by to tentokrát bylo jiné, kdoví. Tyto volby každopádně mají všechno. Fotbalisté už radí, jak volit. Na levici je tu Nová lidová fronta, jež bude moci navázat na úspěchy té původní z let 1936-8. Krajní pravice se hádá mezi sebou a Zemmour vyhodil ze své strany Znovudobytí mladou Le Penovou, totiž Márechalovou. Šéf gaullistických Republikánů Ciotti se kvůli zamýšlené spolupráci se starou Le Penovou vzepřel spolustraníkům a zabarikádoval v sídle strany… Situace je tak vážná, že kandiduje i takový válečník jako exprezident „Flanby“ Hollande. Klidně by to mohl točit Troška.

Jen jedné postavy musí být člověku snad až líto. Gabriel Attal byl Macronem vybrán za premiéra teprve v lednu a teď má nakročeno k tomu být šéfem vlády, který vydržel ve funkci druhou nejkratší dobu po Bernardu Cazeneuvovi. Připomíná to odkopnuté štěňátko pořízené k Vánocům. Francouzská média píší, že v táboře Macronovy strany Obnova zavládl „attalismus“. I Pierre Bérégovoy, jenž se v roce 1993 po konci v úřadu zastřelil, vydržel aspoň rok…

Spolu s Francouzi jsou největšími favority na Euru Angličané. A také pro britského premiéra Rishiho Sunaka se zdá bát vypsání voleb na termín konání šampionátu součástí strategie. Jen na to nesmí jít tak jako nedávno ve Walesu, kde se místních v pivovaru ve městě Barry ptal, jak se těší na „všechen ten fotbal“, na což ho rychle upozornili, že Wales se nekvalifikoval.

Úzkostné stavy u konzervativců tváří v tvář očekávané labouristické tsunami mezitím rostou. Spoustu hlasů a i nějaké to křeslo by jim mohla uzmout také Reform UK Nigela Farage. Slavný euroskeptik, jemuž agentura dohodila jako kandidáty i obdivovatele Hitlera, už na rok 2029 směle plánuje vstup do Downing Street. Do té doby ale ještě dostane hodněkrát kelímkem do hlavy.

Sunak to má nicméně po 14 letech vlády toryů prostě spočítané, tady ani fotbal nepomůže. Navíc když má Albion v týmu pechvogela Harryho Kanea, s nímž je cokoli vyhrát snad nemožné. Pomohlo by asi jen to, kdyby konzervativci dokázali dojednat Kaneův vstup do Labour Party.

Ale stejně nakonec vyhrajou domácí Němci. Což by se hodilo kancléři Olafu Scholzovi a jeho tuze nepopulární Ampelkoalition. „Portugalsko – Německo. A Německo zvítězí,“ tipla finále ministryně zahraničí Annalena Baerbocková (Zelení) a postěžovala si, že semifinále se kryje se summitem NATO ve Washingtonu. Za nás by tedy mělo rozhodně větší potenciál finále Německo – Turecko. Tak třeba konkurenti Čechů ze skupiny překvapí.

Šampionát už mezitím zvedá popularitu slovenské vlády. Její členové vyrazili na zápas s Belgií vládním Airbusem A319, aniž by to předem oznámili. Novináře navedl na stopu bezelstný předseda vládní SNS Andrej Danko, který se pochlubil „selfíčkem“ a videem přímo ze stadionu. „Pozdravujeme z Frankfurtu,“ napsal. Ministr školství Tomáš Drucker (Hlas-SD) pak deníku Sme podobně bezelstně sdělil, že v letadle bylo „poměrně dost lidí“. Do dějiště utkání dorazil prostě skoro každý, kdo nyní na Slovensku něco znamená – šéf Hlasu a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, po vlastní ose ministr sportu Dušan Keketi…

Eštokův úřad, který zareagoval vysvětlením, že šlo o oficiální návštěvu, uvedl v rámci dalšího spojování příkopů ve slovenské společnosti, že „účel letu byl absolutně neporovnatelný například s pravidelnými papalášskými lety bývalého prezidenta Andreje Kisky“. Opozice samozřejmě využila příležitosti a vládu ostře kritizuje. „Přispějte dětskému domovu nebo nemocnici,“ vyzval šéf Demokratů Jaroslav Naď. Střídmější byla v reakcích SaS, jež měla na palubě bratislavského župana Juraje Drobu. „Musíme si promluvit, zda došlo k pochybení,“ uvedl šéf strany Branislav Gröhling.

Na druhou stranu, Slováci mohou být pyšní, že jejich letadlo do Německa doletělo. Dosažení destinace totiž není u vládních strojů různých zemí samozřejmostí. Když se nedávno zmíněná Baerbocková na třetí pokus dopravila do Austrálie, byl to v Německu skoro důvod k oslavám. Novozélandský premiér Christopher Luxon pak v neděli při cestě do Japonska uvázl kvůli poruše armádního Boeingu 757 na Papui Nové Guineji. Což nechcete. Do Tokia ho nakonec naštěstí vzaly aerolinky Air New Zealand, ale většina delegace byla chladnokrevně zanechána v Port Moresby, kde musela přenocovat.

Ani pro novozélandské letectvo to není zdaleka první takový trapas, stačí si vzpomenout, jak expremiérka Jacinda Ardernová uvázla na Antarktidě (což taky nechcete, ale aspoň vás tam nesní, i když…), odkud ji potupně museli zachraňovat Italové. Ale divte se, když má Royal New Zealand Air Force ve znaku nelétavého kiwiho.