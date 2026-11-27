„Pokud je model vycvičen na cizích hodnotách, nenápadně tyto hodnoty podsouvá milionům uživatelů, milionům lidí, a tím formuje jejich vědomí a hodnotový systém,“ prohlásil šéf státu.
V této souvislosti Putin navrhl, aby měli ruští uživatelé přístup k zařízením s předem nainstalovanými aplikacemi vyvinutými v Rusku, což představil jako „otázku volby“ mezi ruskou a zahraniční umělou inteligencí.
„Občan by nebyl omezen na jedinou předinstalovanou aplikaci s umělou inteligencí, která je shodou okolností zahraniční, ale mohl by si vybrat, jaký model či agenta AI bude používat, včetně těch vytvořených ruskými společnostmi,“ prohlásil ruský prezident.
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V podstatě navrhl rozšířit stávající praxi předinstalovávání softwaru, jako je sada aplikací MAKS, sociální síť VK, služby společnosti Yandex a další aplikace ruské výroby, poznamenal portál The Moscow Times.
Putin svůj postoj vysvětlil poukazováním na možnost „podprahového“ trénování umělé inteligence. „Jeden jazykový model může předat své specifické rysy a preference jinému modelu s podobnou architekturou,“ tvrdil.
Vyzval k vývoji ruských „suverénních“ neuronových sítí a k intenzivnější digitalizaci spolehlivých dat pro jejich trénování. Označil to za záležitost, která se týká nejen technologické nezávislosti země, „ale také suverenity našeho myšlení a našich hodnot“.
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V Rusku od letošního 26. července platí zákon O podpoře rozvoje technologií umělé inteligence. Po jeho přijetí začal Putin, který byl dříve vůči umělé inteligenci skeptický, pravidelně vystupovat na podporu neuronových sítí. Zdůrazňoval přitom, že Rusko potřebuje vlastní „suverénní“ technologie a „národní“ modely.
Dokonce i významné podniky s úzkými vazbami na Kreml, jako je například společnost Rosněfť, označily za technicky neuskutečnitelný požadavek, aby byly umělé neuronové sítě vyvíjeny a trénovány výhradně ruskými společnostmi.
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Již loni na jaře tato korporace upozornila, že v zemi dosud nebyla vybudována nezbytná výpočetní infrastruktura a že je zde nedostatek relevantních dat v ruském jazyce.
Z veřejných diskusí i uniklých informací vyplynulo, že i přední ruské modely umělé inteligence, jako je asistentka Alisa od společnosti Yandex či GigaChat od Sberbank, jsou trénovány s využitím západních a čínských předloh. Účastníci trhu navíc přiznávají, že ruské společnosti čelí kritickému nedostatku vlastních výpočetních kapacit, dodaly The Moscow Times.