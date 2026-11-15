Média upozorňují na obavy demonstrantů, že financování České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím státního rozpočtu by mohlo vést ke snížení nezávislosti těchto veřejnoprávních médií, což vládní koalice popírá.
„Kritici tvrdí, že změna by dodala trojčlenné koalici prostředky pro převzetí kontroly nad médii podobně, jak se to stalo na Slovensku s populistickou vládou premiéra Roberta Fica či v Maďarsku,“ uvedla agentura AP. Stanice BBC zaznamenala, že někteří demonstrující měli s sebou na Letné papírové čepice po vzoru televizní postavy Večerníček.
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Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny
„Nedělní demonstrace se rozrostla na širší protest proti Babišově vládě,“ napsala agentura AFP. Upozornila, že na shromáždění byla představena petice žádající odvolání předsedy Poslanecké sněmovny Okamury a že jeho stranu SPD demonstranti považují za proruskou. „Nicméně Babišovo ANO má v průzkumech stále podporu 30 procent lidí,“ dodala agentura s tím, že podle zprávy Reuters Institute Digital News Report 2026 je důvěra v média v České republice nízká.
Média označují demonstraci v české metropoli za „masivní“ či „obří“ a připomínají, že se konala na místě, kde se před 37 lety odehrály mohutné protesty předznamenávající pád komunistického režimu v tehdejším Československu. „Mohlo by se jednat o největší demonstraci v České republice od sametové revoluce na konci roku 1989,“ uvedla německá agentura DPA, která dodává, že do Prahy se sjelo i mnoho lidí z dalších českých měst.