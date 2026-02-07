Velbloudi budou mít v Saúdské Arábii vlastní cestovní pasy, sedm let po ženách

Autor: ,
  13:34
Saúdská Arábie představila „velbloudí pas“, nový doklad, který má pomoci regulovat obchodování s těmito sudokopytníky a jejich přepravu. V zemi, kde jsou velbloudi symbolem postavení a pravidelně se soutěží na festivalových dražbách za statisíce dolarů, má pas přinést větší pořádek na trhu. Úřady chtějí vytvořit spolehlivou databázi, která umožní lépe spravovat stáda.
Velbloudi u saúdského vádí Disah (29. prosince 2025)

Velbloudi u saúdského vádí Disah (29. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Velbloud u saúdského vádí Disah (29. prosince 2025)
Velbloud v saúdském vádí Ladžab (9. ledna 2026)
V Saúdské Arábii otevřeli hotel pro velbloudy. (11. ledna 2022)
Arabský muž sedící na bílém velbloudovi v turistické oblasti Blízkého východu...
12 fotografií

Podobu cestovního dokladu zveřejnilo v úterý na síti X ministerstvo životního prostředí, vodohospodářství a zemědělství. Jeho zelené desky zdobí znak království, obrázek velblouda provedený ve zlaté ražbě a nápis „Velbloudí cestovní pas“.

Cestovní pas přispěje ke zlepšení trhu s velbloudy tím, že reguluje obchod s nimi a jejich přepravu a zároveň usnadní prokazování vlastnictví, čímž budou posílena práva majitelů, uvedla státní televizní stanice Al-Ichbáríja.

V Saúdské Arábii zavedli „havarijní“ pojištění velbloudů. Někteří stojí miliony

V Saúdské Arábii, kde byli velbloudi po staletí důležitým prostředkem pro cestování a dopravu, vzkvétá trh s těmito zvířaty, neboť jejich vlastnictví dává majitelům určitý společenský status.

V zemi se každoročně pořádají velbloudí festivaly, včetně soutěží krásy, na kterých se se zvířaty obchoduje za ceny dosahující až statisíců dolarů za kus.

Podle odhadů vlády žilo v zemi v roce 2024 přibližně 2,2 milionu velbloudů.

Pro srovnání – ženám starším 21 let saúdskoarabské úřady povolily vlastní cestoví pasy teprve v roce 2019.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Japonsko zachvátila „sanamánie“. Všichni chtějí kabelku a pero, jako má premiérka

Kabelka japonské premiérky Sanaa Takaičiové se stala módním symbolem. (6....

Japonská premiérka Sanae Takaičiová před nedělními předčasnými volbami získala nebývalou popularitu u mladých. Kabelka, kterou šéfka vlády nosí, je vyprodaná, její růžové pero se stalo internetovým...

7. února 2026  13:49

Velbloudi budou mít v Saúdské Arábii vlastní cestovní pasy, sedm let po ženách

Velbloudi u saúdského vádí Disah (29. prosince 2025)

Saúdská Arábie představila „velbloudí pas“, nový doklad, který má pomoci regulovat obchodování s těmito sudokopytníky a jejich přepravu. V zemi, kde jsou velbloudi symbolem postavení a pravidelně se...

7. února 2026  13:34

Evropa by měla jednat i s Ruskem, řekl Babiš. Turkovi by sítě ve vládě zakázal

Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého...

Evropa by měla v otázce ukončení války na Ukrajině jednat i s Ruskem, řekl premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova. Chválil také veřejné vystupování Filipa...

7. února 2026  12:14,  aktualizováno  13:10

Milán dominuje trhu s luxusními nemovitostmi. Město se otevřelo investicím

Italský Milán se chystá na olympijské hry. (26. ledna 2026)

Město, které letos hostí zimní olympijské hry, vyniká kromě designu a obchodu také v nemovitostech. Podle analýzy společnosti Knight Frank má Milán v současnosti nejsilnější trh s luxusními...

7. února 2026

Nacher nechce, aby poslanci tloustli. Pomoci mají švihadla i jednání vestoje

Diskuse Mladého ANO trvala 90 minut, pak si účastníci zahráli s Babišem...

Neustálé schůze, všudypřítomné chlebíčky a k tomu málo pohybu. I tak vypadá běžný den poslanců. S nezdravým životním stylem by už ale brzy mohl být konec. Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO)...

7. února 2026  12:58

Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude

Proti proudu. Surrealismus má v tuzemsku mimořádnou tradici, která stále...

Ve znamení 230 let od ustanovení Společnosti vlasteneckých přátel umění se uskuteční letošní sezona v Národní galerii. Ta návštěvníkům nabídne méně výstav a programů, než bývali z uplynulých let...

7. února 2026

My to nebyli, možná ruské vnitřní boje, říká Kyjev k postřelení zástupce šéfa GRU

Ruští vyšetřovatelé pracují v bytovém domě v Moskvě, kde byl postřelen zástupce...

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha popřel, že by Ukrajina stála za postřelením zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Ze zodpovědnosti za pokus o atentát na vysoce...

7. února 2026  9:55,  aktualizováno  11:47

V Arabele mi královna držela koně. Hvězdy vzpomínají na Janu Brejchovou

Ondřej Kepka, Vladimír Dlouhý, Jana Brejchová a Jana Nagyová v seriálu Arabela...

Jako desetiletý hrál s Janou Brejchovou v Arabele, v pokračování seriálu mu pak pomohla uklidnit koně. „Naše rodiny se přátelily a dělaly si legraci z toho, jak jsou si Jana Brejchová a moje maminka...

7. února 2026  11:40

TELEVIZIONÁŘ: Šachovou královnu vyzpovídala dcera Roberta Kennedyho

Z filmu Královna šachu

Známé jméno před kamerou, známé jméno za ní; tak vypadá premiérový dokumentární portrét Královna šachu, který nasazuje streamovací služba Netflix.

7. února 2026  11:37

Olympijské medaile mají letos rekordní hodnotu. Zlato i stříbro prudce zdražily

Sada medailí pro zimní olympijské hry v Milánu a Cortině.

Zimní olympionici v Itálii si letos ze stupňů vítězů odnesou nejdražší medaile v historii her – alespoň podle ceny kovu. Od Paříže 2024 se zlato a stříbro výrazně zvedly, a tak se „surovinová“...

7. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

USA chtějí konec války do června, jinak vyvinou tlak na obě strany, řekl Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine...

7. února 2026  10:35,  aktualizováno  10:58

Nevěstince stávaly u kasáren, aby to měli vojáci blízko, líčí při vycházce spisovatel

Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...

Spisovatel a českobudějovický patriot Jan Štifter provází po stopách nejen prvorepublikových nevěstinců, které se nacházely v tehdejších Českých Budějovicích „téměř“ na každém rohu. O vycházky za...

7. února 2026  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.