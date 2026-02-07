Podobu cestovního dokladu zveřejnilo v úterý na síti X ministerstvo životního prostředí, vodohospodářství a zemědělství. Jeho zelené desky zdobí znak království, obrázek velblouda provedený ve zlaté ražbě a nápis „Velbloudí cestovní pas“.
Cestovní pas přispěje ke zlepšení trhu s velbloudy tím, že reguluje obchod s nimi a jejich přepravu a zároveň usnadní prokazování vlastnictví, čímž budou posílena práva majitelů, uvedla státní televizní stanice Al-Ichbáríja.
V Saúdské Arábii, kde byli velbloudi po staletí důležitým prostředkem pro cestování a dopravu, vzkvétá trh s těmito zvířaty, neboť jejich vlastnictví dává majitelům určitý společenský status.
V zemi se každoročně pořádají velbloudí festivaly, včetně soutěží krásy, na kterých se se zvířaty obchoduje za ceny dosahující až statisíců dolarů za kus.
Podle odhadů vlády žilo v zemi v roce 2024 přibližně 2,2 milionu velbloudů.
Pro srovnání – ženám starším 21 let saúdskoarabské úřady povolily vlastní cestoví pasy teprve v roce 2019.