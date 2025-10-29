V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť. Má ho zbavit nesnesitelného smogu

Úřady v indickém Dillí v úterý zkusily experiment, jehož cílem bylo uměle vyvolat déšť nad městem dusícím se smogem. Letadlo rozptýlilo v mracích nad několika čtvrtěmi metropole chemikálie, které mají přivolat srážky a zlepšit kvalitu ovzduší.

Jeho kvalitu měřící stanice vyhodnotily jako velmi špatnou. Dillí a přiléhající region, oblast s více než 30 miliony obyvateli, běžně patří mezi místa s nejvíce znečištěným ovzduším na planetě.

Smog v indickém Dillí patří k nejhorším na světě. Hustý prach a kouř z dopravy, průmyslu i pálení plodin každoročně zahalují město do toxického oparu, který způsobuje zdravotní potíže a omezuje viditelnost. Úřady proto často uzavírají školy a omezují dopravu. (28. října 2025)
Dojíždějící v Novém Dillí po oslavách svátku Díválí. (21. října 2025)
Dillí je podle švýcarské databáze IQAir hlavním městem s nejhorší kvalitou vzduchu na světě a situace se každoročně zhoršuje v zimě, kdy zemědělci v okolních státech pálí zbytky rostlin na polích; v chladných teplotách se dým nerozptýlí a naopak se ještě promísí se znečištěním z aut a průmyslu. Míra znečištění je často dvacetkrát vyšší než bezpečné limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací.

Indické úřady zavádějí zákazy ve stavebnictví, omezují generátory na naftu, nasazují rozprašovače vody a speciální protismogová děla a podnikají další opatření pro zlepšení kvality ovzduší. Nicméně kritici upozorňují, že je nutné přistoupit k dlouhodobému řešení, které by vedlo k výraznému omezení samotného znečištění.

Krišna Ačuta Raó z centra pro výzkum atmosféry Indického technologického institutu říká, že umělé vyvolávání srážek je neefektivní, protože znečištění to dokáže rozptýlit jen na několik dnů a poté se kvalita ovzduší vrátí na původní úroveň.

Místo toho navrhuje zavést přísné zákony, které by vedly k omezení emisí ze všech zdrojů, včetně různých průmyslových odvětví, dopravy a stavebnictví. V tom vidí jedinou možnost, jak ovzduší v Indii pročistit.

Umělé vyvolávání deště se používá v regionech sužovaných suchem, jako je západ Spojených států nebo Spojené arabské emiráty. Nicméně podle vědců je efektivita tohoto postupu nejistá.

