Z Belgie se stává narkostát, uvedl v anonymním dopise místní soudce

  19:54
Belgie se podle antverpského vyšetřujícího soudce kvůli obchodu s drogami stává narkostátem. Kriminalita spojená s narkotiky podle něj ohrožuje právní stát. V anonymním dopise zveřejněném na webu belgických soudů požádal federální vládu o pomoc, uvedla agentura Belga a tamní média.
foto: Profimedia.cz

„To, co se děje v našem resortu i mimo něj, již není klasickým problémem kriminality. Čelíme organizované hrozbě, která podkopává naše instituce,“ stojí v dopise. Belgická komisařka odpovědná za drogovou kriminalitu Ine Van Wymerschová podle autora uvedla, že proměna v narkostát už začala a zástupci justice tento názor sdílí.

Belgie zabavila enormní množství kokainu, ani ho nestíhá likvidovat

Narkostát podle soudce charakterizuje nelegální ekonomika, korupce a násilí, což jsou prvky, s nimiž se belgický systém setkává stále častěji. „Rozsáhlé mafiánské struktury se v Belgii pevně zakořenily a staly se paralelní mocí, která ohrožuje nejen policii, ale i soudnictví,“ napsal.

Autor dopisu, který se sám musel čtyři měsíce skrývat kvůli výhrůžkám souvisejícím s vyšetřováním drogových kauz, kritizoval nedostatečnou podporu ze strany federální vlády.

Zápas o kokain. Belgičané ho nestíhají pálit, gangy se ho snaží krást zpět

Podle soudce chybí adekvátní ochrana nejen jemu, ale i jeho kolegům v obdobné situaci. V dopise vyzval vládu, aby přijala opatření k ochraně soudního systému.

Server Politico napsal, že přes Antverpy, jeden z největších přístavů v Evropě, proudí nelegální narkotika do Belgie i dále na celý kontinent. Belgické hlavní město Brusel se podle média v poslední době potýká se stále častějšími přestřelkami spojenými s obchodem s drogami. Za poslední rok jich podle serveru zaznamenalo město šedesát.

Antverpy plné drog a zbraní. Gangy zabily dítě, zamést s nimi má armáda

Belgický ministr vnitra Bernard Quintin v reakci na rostoucí počet násilných incidentů spojených s drogami uvedl, že chce v ulicích Bruselu nasadit vojáky. Dříve v tomto roce také belgická vláda schválila organizační změny v bruselské policii, které mají zefektivnit boj s rostoucím násilím.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

