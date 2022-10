Muž zachytil na kameru hravou pumu, původně měl nalíčeno na medvíďata

Američan Thaddeus Wells nastražil kameru nedaleko pramene, kam se chodí napájet divoká zvěř. Doufal, že se mu podaří natočit na nedaleké houpačce vyrobené z klády medvíďata. Ale namísto toho kamera zachytila hravou pumu S informací přišel list The Wichita Eagle

Na záběrech je vidět horského predátora, jak je nejprve trochu překvapený, když se to, co pokládal za kládu, pohne. Ale pak už se šelma plně nechá okouzlit věcí, která se pohupuje sem a tam.

„Když jsem viděl reakci pumy na houpačku, rozesmál jsem se a okamžitě jsem se do ní zamiloval. A kdo by taky ne?“ řekl Wells místnímu tisku. „Je zřetelně vidět, co se jí přitom honí v hlavě. Nejdřív vypadá překvapeně, že se to hýbe, ale pak si začne hrát,“ dodal.

Puma americká, známá také jako horský lev, kaguár, stříbrný lev a případně i panter, je druhá největší kočkovitá šelma Ameriky a čtvrtá největší na světě. Odhaduje se, že jen v americkém státě Colorado jich žije ve volné přírodě až sedm tisíc. Samci mohou dosáhnout váhy téměř 70 kilogramů.