Bílý dům v tísni. Neví o záhadném zmizení či úmrtí desítky amerických vědců

„Zatím jsem o tom s příslušnými úřady nemluvila. Určitě to ale udělám a dám vám odpověď,“ citují vyjádření Leavittové místní média. Podle ní se případy Bílý dům začne aktivně zabývat. „Pokud je to pravda, pak je to samozřejmě rozhodně něco, co tato vláda a administrativa bude považovat za hodné prošetření,“ řekla tisková mluvčí Bílého domu.
Novináři se však pozastavují nad tím, proč problém dosud nikdo neřeší. „Znamená to tedy, že se tím teď úřady nezabývají? Proboha, byl do toho zapleten i generál,“ reagoval rozhořčeně na sliby Leavittové jeden z reportérů.
Zmíněným generálem je William Neil McCasland, který zmizel koncem letošního února. Byl zaměstnancem letectva a vedl tajné programy na základně Wright-Patterson Air Force Base v americkém státě Ohio. Právě tato základna se zaměřuje na obranné a kosmické technologie, a i kvůli znalostem tajného programu USA vyvolalo McCaslandovo zmizení obavy.
McCasland však není zdaleka jediným znepokojujícím případem. Dalším zmizelým je například Steven Garcia, jenž pracoval pro zařízení Kansas City National Security Campus, které je napojené na americké ministerstvo energetiky a má mít údajně významný podíl na tamním obranném průmyslu.
Garciu, který držel nejvyšší bezpečnostní prověrkyu naposledy zaznamenaly bezpečnostní kamery loni v srpnu, jak opouští svůj dům se střelnou zbraní. Úřady pak jeho zmizení označily za pravděpodobnou sebevraždu, lidé z jeho blízkého okolí však popírají, že by měl Garcia jakékoli sebevražedné sklony nebo psychické problémy.
Několik zmizelých nebo zemřelých vědců je pak mezi zaměstnanci či spolupracovníky amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). U některých z nich nebyla přesně uvedena příčina jejich smrti ani provedena pitva. Další dva zahynuli při střelbě – astrofyzik Carl Grillmair při loupeži na kalifornském venkově a profesor Nuno Loureiro ve svém domě v Bostonu. Po tříměsíčním pátrání nalezli policisté nakonec v jezeře Massachusetts mrtvého také farmaceutického výzkumníka Jasona Thomase.
Pohřešovanými nadále zůstávají i dva pracovníci klíčové vládní výzkumné laboratoře Los Alamos National Laboratory Anthony Chavez a Melissa Casias, kteří v roce 2025 v rozmezí několika týdnů zmizeli v Novém Mexiku. Hledá se i Monica Jacinto Rezaová, jež byla v době zmizení krátce ředitelkou skupiny pro zpracování materiálů v NASA Jet Propulsion Laboratory. Rezaová se ztratila minulý rok během červencové túry s přáteli. Sama navíc spolupracovala s taktéž hledaným generálem McCaslandem, který její výzkumy financoval.