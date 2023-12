Ind si stěžuje si nelidské podmínky v českém vězení. Obvinění ze spiknutí odmítá

Indický občan Nikhil Gupta, kterého české úřady zadržely v červnu v Praze, popírá obvinění ze spiknutí s cílem zavraždit vůdce sikhských separatistů v New Yorku. Napsal to list The Washington Post (WP) s odvoláním na soudní spisy. Právnička Gupty tvrdí, že v případě jejího klienta došlo k záměně identity a že byl v Česku nespravedlivě zadržen a ocitl se v nelidských podmínkách. Muži hrozí vydání do USA.