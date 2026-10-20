„P-8 Poseidon je americké letadlo. Už zahájilo hlídkování nad Černým mořem, kde provádí průzkumné mise a zjišťuje veškerou činnost, která by mohla představovat riziko. Očekáváme další pomoc,“ řekl bulharský premiér Rumen Radev během návštěvy města Tvardica na jihovýchodě země.
Dodal, že žádost o pomoc adresoval bulharským spojencům a jednal o ní také s generálním tajemníkem NATO; v této souvislosti ocenil, jak rychle někteří z nich zareagovali.
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Další útok na lodě u Bulharska, jedna se potopila. Země žádá NATO o pomoc
Velvyslanci zemí NATO by měli ve středu věnovat část svého pravidelného jednání právě útokům dronů na obchodní lodě v Černém moři, oznámil minulý týden rumunský prezident Nicusor Dan, jehož země rovněž čelí podobným incidentům u svého pobřeží.
Podle údajů z platformy pro sledování letového provozu ADS-B Exchange přiletěl letoun Boeing P-8A Poseidon amerického námořnictva v neděli ze Sicílie do Varny, hlavního bulharského přístavu na Černém moři.
Šestého a 13. října zasáhly drony v bulharské výlučné ekonomické zóně v Černém moři čtyři obchodní lodě. Dvě z nich se potopily, pohřešováno je 21 námořníků. Útoky vedly Sofii k tomu, že požádala NATO o pomoc, zejména v podobě prostředků leteckého sledování, systémů protivzdušné obrany a zařízení proti dronům.
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Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila
Radev vyjádřil domněnku, že tyto útoky slouží ruským zájmům, zároveň ale zdůraznil, že neexistují důkazy, které by umožnily formálně přičíst odpovědnost Moskvě. Dne 13. října si předvolal ruskou velvyslankyni v Sofii. Bývalý velitel bulharského letectva Radev, který disponuje absolutní většinou v parlamentu, prosazuje obnovení dialogu s Moskvou a vystupuje proti posílení vojenské pomoci Ukrajině.