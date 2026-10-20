Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žádost Bulharů vyslyšena. Nad Černé moře zamířil po útocích na lodě americký hlídač

Autor: ,
  16:28
Hlídkovací letoun P-8 Poseidon (14. červen 2025)

Hlídkovací letoun P-8 Poseidon (14. červen 2025) | foto: Profimedia.cz

Bulharský premiér Rumen Radev hovoří k médiím po incidentu v bulharské...
Americký hlídkovací letoun P-8 Poseidon na letišti v Oslu (29. září 2025)
Záchranné služby se starají o posádku lodí napadených v Černém moři u...
Boeing P-8 Poseidon na letecké základně v Keflavíku (13. března 2025)
20 fotografií
Americký hlídkový a průzkumný letoun zahájil na žádost Bulharska operace nad Černým mořem. Stalo se tak poté, co došlo k sérii útoků dronů na obchodní lodě.

„P-8 Poseidon je americké letadlo. Už zahájilo hlídkování nad Černým mořem, kde provádí průzkumné mise a zjišťuje veškerou činnost, která by mohla představovat riziko. Očekáváme další pomoc,“ řekl bulharský premiér Rumen Radev během návštěvy města Tvardica na jihovýchodě země.

Dodal, že žádost o pomoc adresoval bulharským spojencům a jednal o ní také s generálním tajemníkem NATO; v této souvislosti ocenil, jak rychle někteří z nich zareagovali.

Další útok na lodě u Bulharska, jedna se potopila. Země žádá NATO o pomoc

Velvyslanci zemí NATO by měli ve středu věnovat část svého pravidelného jednání právě útokům dronů na obchodní lodě v Černém moři, oznámil minulý týden rumunský prezident Nicusor Dan, jehož země rovněž čelí podobným incidentům u svého pobřeží.

Podle údajů z platformy pro sledování letového provozu ADS-B Exchange přiletěl letoun Boeing P-8A Poseidon amerického námořnictva v neděli ze Sicílie do Varny, hlavního bulharského přístavu na Černém moři.

Šestého a 13. října zasáhly drony v bulharské výlučné ekonomické zóně v Černém moři čtyři obchodní lodě. Dvě z nich se potopily, pohřešováno je 21 námořníků. Útoky vedly Sofii k tomu, že požádala NATO o pomoc, zejména v podobě prostředků leteckého sledování, systémů protivzdušné obrany a zařízení proti dronům.

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna z nich se potopila

Radev vyjádřil domněnku, že tyto útoky slouží ruským zájmům, zároveň ale zdůraznil, že neexistují důkazy, které by umožnily formálně přičíst odpovědnost Moskvě. Dne 13. října si předvolal ruskou velvyslankyni v Sofii. Bývalý velitel bulharského letectva Radev, který disponuje absolutní většinou v parlamentu, prosazuje obnovení dialogu s Moskvou a vystupuje proti posílení vojenské pomoci Ukrajině.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa

Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Část starostů z Krkonoš žádá odvolání šéfa KRNAP, podle nich ohrožuje park

Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka...

K odvolání ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petra Moravce vyzval dnes starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka (nestraník za STAN). Důvodem je špatná komunikace s obcemi i...

20. října 2026  12:04,  aktualizováno  17:36

Zakáže zákon prodej živých ryb? Pospíšil navrhuje i více kamer na jatkách

Přímý přenos
Jiří Pospíšil na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09 ve Sněmovně. (20....

Zakáží poslanci, aby si lidé před Vánoci přinesli domů živého kapra a zabili ho až při přípravě štědrovečerního menu? Jiří Pospíšil, poslanec a první místopředseda TOP 09, předložil ve Sněmovně...

20. října 2026  5:49,  aktualizováno  17:35

Exodus z TOP 09? Havel v čele strany značí krizi, Grolich je na vlně, líčí politologové

Premium
Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09. (13. října...

TOP 09 otřásl odchod třiceti jejích členů na jižní Moravě. Většina z nich zamíří do KDU-ČSL, která společně se svým předsedou Janem Grolichem zaznamenala v Jihomoravském kraji v letošních volbách...

20. října 2026  17:31

Francie po nepokojích posílá do ulic i armádu. Vláda přiznala selhání

ilustrační snímek

Francie posílí policejní oddíly o vojáky a chystá na sobotu obří bezpečnostní operaci kvůli dalším chystaným protestům. Vláda zároveň přiznala, že její reakce na víkendové násilnosti byla selháním.

20. října 2026  17:30

Kolony na hranicích Polska a Ukrajiny neznačí migrační vlnu, uklidňuje Metnar

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) přichází na jednání vlády. Ta má mimo jiné...

Příčinou občasných kolon na hranicích Ukrajiny a Polska jsou podle českého ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) především letecké poplachy související s ruskými útoky na západní Ukrajinu. Podle...

20. října 2026  17:26

Dostupné bydlení i péče o duševní zdraví. Prezident přijal mladé politiky

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel chce se zástupci mládežnických organizací sněmovních stran hovořit o problému dostupného bydlení, o duševním zdraví i o umělé inteligenci. Řekl to v úterý na úvod setkání s...

20. října 2026  17:18

Muž se polil benzinem a zapálil. Když ho partnerka uhasila, odjel na kole

ilustrační snímek

Vrtulník záchranné služby v úterý přepravil na popáleninové centrum do pražských Vinohrad muže z Rokycan. Podle dosavadních informací se polil benzinem a zapálil. Naštěstí ho pomohla uhasit...

20. října 2026  16:58

Letenky v Evropě prudce zdraží. Bude to historický rekord, varuje šéf Ryanair

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

Evropu čeká v příštím roce nejvýraznější zdražení letenek v historii. Podle šéfa irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michaela O’Learyho by ceny mohly vzrůst až o 20 procent. Letecké...

20. října 2026  16:57

Aschenbrenner odešel z ODS, místní organizaci hrozí vedení strany zrušením

Lumír Aschenbrenner z ODS neobhájil senátorský post.

Dlouholetý starosta plzeňského obvodu Slovany Lumír Aschenbrenner, kterému se nepodařilo obhájit senátorské křeslo, ukončil v úterý členství v ODS. Jeho bývalé místní organizaci v Plzni na Slovanech...

20. října 2026  15:40,  aktualizováno  16:54

EU má novou Arktickou strategii, zmiňuje hrozbu z Ruska i zájem Číny

Ursula von der Leyenová (20. října 2026)

Rusko podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové obnovuje svou vojenskou přítomnost v Arktidě, uplatňuje vůči sousedům hybridní strategie a mění bezpečnostní situaci v regionu, což má...

20. října 2026  16:06,  aktualizováno  16:52

Na velký večer Canal+ dorazili Prachařová, Révai, Formanová i tenistka Hlaváčková

Bývalé elitní tenistky (zleva) Lucie Šafářová, Klára Koukalová a Andrea Sestini...

Mediální skupina Canal+ v pondělí večer slavnostně představila spojení se satelitní a internetovou televizí Skylink. Svůj dosavadní název přestane televizní značka používat 22. října a přejde na...

20. října 2026  16:50

V Rusku zatkli protikorupčního náčelníka za braní úplatků. Morální rozvrat, míní FSB

ilustrační snímek

Ruské úřady zadržely bývalého šéfa odboru boje proti korupci ve Sverdlovské oblasti na Urale Ilchama Širalijeva a obvinily jej z braní úplatků, uvedl ruský list Kommersant. Širalijev je podezřelý, že...

20. října 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×