Vyjádření bývalého ministra obrany přichází v době pokračujících ukrajinských útoků v hloubi ruského území. Ruskem napadená země vyvinula dálkové drony i střely schopné útočit na cíle vzdálené i stovky kilometrů od Ukrajiny.
„Dynamika rozvoje prostředků ničení, v první řadě bezpilotních systémů, rafinovanost metod jejich použití jsou takové, že ani jeden region Ruska se nemůže cítit v bezpečí,“ uvedl Šojgu s tím, že prvořadými cíli protivníka je vojenská, dopravní a energetická infrastruktura.
Jmenovitě zmínil oblast Uralu, které byla donedávna pro vzdušné údery Ukrajiny nedosažitelná. „Dnes se již nachází v zóně přímého ohrožení,“ řekl.
Počet ukrajinských vzdušných útoků na ruské území se podle Šojgua v loňském roce zvýšil na zhruba 23 000 z 6200 v roce 2024, což je téměř čtyřnásobný nárůst.
Za protivníky Ruska označil Šojgu celkem 56 zemí. Ty se podle něj pokoušejí na území Ruska provádět sabotáže a teroristické útoky. V roce 2025 bylo na území Ruska spácháno 1830 teroristických útoků, což je o 40 procent více než v roce 2024, dodal tajemník bezpečnostní rady.
Ukrajina se od roku 2022 brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí války jsou prakticky každodenní vzdušné útoky, které podnikají obě strany na území nepřítele.