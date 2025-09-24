Britské úřady platí migrantům taxíky, ti za jízdy utrácejí až stovky liber

Autor: ,
  14:18
Britské úřady zajišťují migrantům přicházejícím do země kromě ubytování i dopravu. Mají tak nárok na jednu bezplatnou jízdu autobusem týdně, pokud však naléhavě potřebují cestovat několikrát, dostávají k dispozici taxi. Za jízdu, která často stojí až stovky liber, však platí samotné ministerstvo. Vláda proto nařídila okamžitou kontrolu výdajů pro migranty, které jdou z veřejných peněz.
Taxi v Londýně (9. července 2025)

Taxi v Londýně (9. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Birmingham. Protest proti imigrantům před jedním z hotelů, kde úřady ubytovaly...
Taxi v Londýně (11. dubna 2025)
Hotel v britském městě Epping musí podle dnešního rozhodnutí soudu do 12. září...
Předseda britské Reform UK Nigel Farage hovoří během tiskové konference v...
37 fotografií

Stanice BBC, která o problému informovala, požádala ministerstvo vnitra o přehled výdajů za taxíky pro žadatele o azyl. Úřad však reagoval, že statistiku nevede. Novináři proto vyrazili zjišťovat informace mezi migranty. Jeden z nich například uvedl, že podnikl 380 kilometrů dlouhou cestu k praktickému lékaři, za níž taxikář účtoval ministerstvu vnitra 600 liber (16 800 korun).

K těmto překvapivě vysokým výdajům vede podle BBC praxe, kdy se žadatelé o azyl musí stěhovat mezi hotely na různých místech země, ale zůstávají v evidenci stejného praktického lékaře. O taxi musejí požádat na recepci hotelu, kde doloží účel cesty a recepční taxi na náklady úřadu zavolá.

Už se nám škodolibě smějí i Němci, všímají si Britové úpící kvůli migraci. Brexit selhal

Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová podle stanice nařídila okamžité prověření výše výdajů, které tímto způsobem veřejnému rozpočtu vznikají. Náměstek ministra pro bytovou politiku Matthew Pennycook BBC řekl, že je otázka, zda je placení taxíku žadatelům o azyl ospravedlnitelné.

V Británii v posledních měsících sílí volání po snížení veřejných výdajů za migraci a ráznějším postupu vůči žadatelům o azyl. V srpnu se před hotely, kde jsou ubytováni, odehrávaly četné protiimigrační protesty poté, co policie kvůli sexuálnímu napadení čtrnáctileté dívky zatkla etiopského muže, jemuž soud v pondělí vyměřil roční trest vězení.

Farage chce deportovat přes půl milionu migrantů, zemím zaplatit miliardy

Čísla zveřejněná v srpnu ukázala, že v britských hotelech bylo ubytováno více než 32 000 žadatelů o azyl, což představuje za rok současné vlády labouristů nárůst o osm procent. Kabinet Keira Starmera se zavázal skončit s využíváním hotelů pro migranty do roku 2029. Vláda tvrdí, že se jí daří rychleji vyřizovat žádosti o azyl a snižovat celkové náklady na péči o žadatele v zemi.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Konečnou rozhodnutí Ústavního soudu těší. Teď přepíšeme politickou mapu, říká

Zamítnutí stížnosti Volt Česko na nepřiznané koalice přivítala lídryně Stačilo! Kateřina Konečná, podle které už nemůže její hnutí nikdo zpochybnit. Strana Volt Česko míní, že stále jde o neférový...

24. září 2025,  aktualizováno  15:44

Exkancléř Mynář chce po státu za trestní stíhání odškodné 1,9 milionu

Bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář požaduje po ministerstvu spravedlnosti odškodné ve výši 1,9 milionu korun za stíhání v kauze údajného dotačního podvodu při stavbě penzionu v Osvětimanech na...

24. září 2025  15:42

Americké akcie porostou, pak je čeká kolaps jako v roce 1929, předvídá odborník

V příštích měsících je ještě čeká výrazný růst, pak přijde pád. Takový osud předpověděl americkým akciím šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel. Propad by podle něj...

24. září 2025  15:37

Ústavní soud zamítl stížnosti na „skryté“ koalice. Stačilo! i SPD stačí pět procent

Plénum ústavních soudců rozhodlo o stížnostech Volt Česko na kandidátky Stačilo! a SPD, které tato strana označuje za nepřiznané koalice. Předseda Ústavního soudu Josef Baxa oznámil, že je soud...

24. září 2025  12:36,  aktualizováno  15:29

Vyšetřete to! žádá Bílý dům OSN po zastavení eskalátoru s Trumpem

Amerického prezidenta Donalda Trumpa potkala v úterý v budově OSN drobná nepříjemnost, když se s ním a jeho manželkou Melanií zastavil eskalátor. Prezidentský pár musel vystoupat zbytek cesty pěšky,...

24. září 2025  15:26

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husovo náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:24

Na Mělnicku se převrátila cisterna s vysoce hořlavou látkou

Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku ve středu dopoledne uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Cisterna převážela hořlavý styren, látku náchylnou k prudké...

24. září 2025  14:09,  aktualizováno  15:14

Výhrůžky s acetonem byly vydíráním, ne pokusem o vraždu, řekl soud. Trest platí

Marek Ferst z Poděbrad spáchal vydírání, nikoliv pokus o plánovanou a zvlášť trýznivou vraždu tří lidí upálením. S tímto závěrem se ve středu ztotožnil Vrchní soud v Praze, když zamítl odvolání...

24. září 2025  15:12

Volby 2025 v televizi: Superdebaty, duely lídrů i debata mladých

Volby do Sněmovny se blíží. Do finále spěje i předvolební vysílání v televizích. Politici i moderátoři se už chystají k závěrečným debatám a duelům na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i...

24. září 2025

Centrální bankéři na sazby nesáhli. Základní úrok zůstává 3,5 procenta

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání rozhodla, že úrokové sazby nechá beze změny. Základní úroková sazba ovlivňující i cenu hypoték nebo úročení na účtech tak zůstane dál na úrovni 3,5...

24. září 2025  14:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Volte Pravý blok ve volbách 2025: Petr Cibulka dobývá Sněmovnu už tři desítky let

Devatenáctku určil los pro letošní volby politické straně Volte Pravý Blok. Strana se sněmovních voleb účastní pravidelně od roku 2002. Lze ji charakterizovat jako pravicovou, antikomunistickou a...

24. září 2025  14:29

Ne ilegální migraci. Schengen je děravý jako cedník, říká lídr SPD Vích

Lídrem hnutí SPD do nadcházejících voleb v Libereckém kraji je jeden ze zakládajících členů strany v regionu Radovan Vích. V Poslanecké sněmovně působí už druhé volební období. Zaměřuje se na...

24. září 2025  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.