Britské úřady platí migrantům taxíky, ti za jízdy utrácejí až stovky liber

Stanice BBC, která o problému informovala, požádala ministerstvo vnitra o přehled výdajů za taxíky pro žadatele o azyl. Úřad však reagoval, že statistiku nevede. Novináři proto vyrazili zjišťovat informace mezi migranty. Jeden z nich například uvedl, že podnikl 380 kilometrů dlouhou cestu k praktickému lékaři, za níž taxikář účtoval ministerstvu vnitra 600 liber (16 800 korun).
K těmto překvapivě vysokým výdajům vede podle BBC praxe, kdy se žadatelé o azyl musí stěhovat mezi hotely na různých místech země, ale zůstávají v evidenci stejného praktického lékaře. O taxi musejí požádat na recepci hotelu, kde doloží účel cesty a recepční taxi na náklady úřadu zavolá.
Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová podle stanice nařídila okamžité prověření výše výdajů, které tímto způsobem veřejnému rozpočtu vznikají. Náměstek ministra pro bytovou politiku Matthew Pennycook BBC řekl, že je otázka, zda je placení taxíku žadatelům o azyl ospravedlnitelné.
V Británii v posledních měsících sílí volání po snížení veřejných výdajů za migraci a ráznějším postupu vůči žadatelům o azyl. V srpnu se před hotely, kde jsou ubytováni, odehrávaly četné protiimigrační protesty poté, co policie kvůli sexuálnímu napadení čtrnáctileté dívky zatkla etiopského muže, jemuž soud v pondělí vyměřil roční trest vězení.
Čísla zveřejněná v srpnu ukázala, že v britských hotelech bylo ubytováno více než 32 000 žadatelů o azyl, což představuje za rok současné vlády labouristů nárůst o osm procent. Kabinet Keira Starmera se zavázal skončit s využíváním hotelů pro migranty do roku 2029. Vláda tvrdí, že se jí daří rychleji vyřizovat žádosti o azyl a snižovat celkové náklady na péči o žadatele v zemi.