Britský hotel byl cílem protestů. Nyní musí vystěhovat žadatele o azyl, rozhodl soud

22:02
  22:22
Hotel v britském městě Epping musí podle úterního rozhodnutí soudu do 12. září dočasně vystěhovat všechny žadatele o azyl. Okolo hotelu se v posledních týdnech konaly protiimigrační protesty, informovaly agentury. Britské ministerstvo vnitra podle serveru BBC uvedlo, že rozhodnutí zásadně ovlivní jeho možnosti ubytovávat žadatele o azyl v hotelech napříč Británií.
Hotel v britském městě Epping musí podle dnešního rozhodnutí soudu do 12. září dočasně vystěhovat všechny žadatele o azyl. (19. srpna 2025)

Místní zastupitelé uspěli u soudu s žádostí na dočasný zákaz ubytování žadatelů o azyl v eppingském hotelu Bell. Žádost zdůvodnili tím, že toto využití hotelu způsobilo ve městě nebývale silné protesty a nepokoje.

„Poslední týdny byly pro naši komunitu velmi náročné, ale dnes jsme dostali skvělou zprávu,“ uvedl po rozhodnutí soudu jeden ze zastupitelů Chris Whitbread.

Britské ministerstvo vnitra se postavilo proti zákazu, jeho pokusy o zvrácení rozsudku ale soud zamítl. Majitelé hotelu a zástupci ministerstva uvedli, že se proti rozhodnutí odvolají.

Před hotelem protestovali už několik týdnů místní obyvatelé, zástupci krajně pravicových organizací i obhájci práv migrantů. Zpočátku poklidná setkání přerostla v několika případech v násilné protesty. Policie kvůli výtržnostem v souvislosti s demonstracemi obžalovala 16 lidí.

Protesty vyvolalo policejní stíhání jednoho z ubytovaných migrantů kvůli sexuálnímu napadení 14leté dívky. O případu rozhodne soud na konci srpna, muž vinu odmítá.

Epping leží asi 30 kilometrů severně od Londýna a je jedním z desítek měst, kde Británie žadatele o azyl tímto způsobem ubytovává. Letos v březnu bydlelo podle vlády ve zhruba 210 takto využívaných hotelech na 32 tisíc migrantů.

Podobné protesty zaznamenaly kvůli ubytovávání žadatelů o azyl i jinde v Británii, například v londýnské čtvrti Canary Wharf zatkla policie v neděli při demonstracích šest lidí.

Úspěch této žádosti může vést další britská města k tomu, aby odmítla žadatele o azyl ubytovat. Kvůli této politice v zemi dlouhodobě narůstá napětí. Kritici tvrdí, že daňové poplatníky stojí miliony liber, hotely se stávají ohniskem napětí v komunitách a migranti se cítí být terčem útoků místních obyvatel, uvedla agentura AP.

Současná vláda Keira Starmera slíbila, že využívání hotelů k ubytování migrantů postupně zruší.

