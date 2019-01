Záchranáři vyprošťují chlapce, který ve Španělsku spadl do studny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V celém Španělsku je kauza sledována s obrovským zájmem, lidé se za chlapce modlí a zapalují za jeho život svíčky, přestože každým dnem klesá naděje, že ho zachrání živého. Úřady se zatím zdráhají komentovat, jestli je nebo není možné, aby chlapec na dně studny přežil. K aktuálnímu dění během záchranné akce byla v pátek dopoledne uspořádána tisková konference.

Dvouletý chlapec jménem Julen Rosello spadl do hlubokého vrtu 13. ledna, když utekl rodičům z rodinného pikniku. Poblíž vrtu našli záchranáři pytlík se sladkostmi, který měl chlapec u sebe. K neštěstí došlo v hornaté oblasti v provincii Málaga na jihu Španělska. Na vytažení chlapce pracovalo přes sto záchranářů, byly mezi nimi i specializovaní horníci a důlní technici.

Otvor studny, do které chlapec spadl, byl velmi úzký a záchranáři se tak k chlapci museli provrtat. Vedle studny tak vytvořili další záchranný vrt do hloubky 60 metrů, kterým by dolů k chlapci spustili klec se zachránci. Na jejím dně směrem k chlapci prokopávají čtyřmetrový záchranný tunel.

Záchranné týmy jsou vybaveny kyslíkovými přístroji a kvůli těžkým podmínkám podloží mohou kopat pouze po dobu 40 minut, navíc pouze vleže nebo vkleče. Záchranných akcí jsou přítomni oba Julenovi rodiče, stejně jako asi tři stovky přihlížejících.

Studna byla s největší pravděpodobností vyvrtána nelegálně, otvor pak měl být zakrytý hromadou kamení. Vyprahlý jih Španělska je podobných smrtelných nástrah plný. „Jsou tady stovky podobných vrtů, které jsou zakryté kamením, stejně jako tento,“ uvedl pro El País člen španělské civilní gardy.



Rodiče dvouletého Julena už o dítě dříve přišli. Jejich tříletý syn v roce 2017 náhle zemřel na zdravotní potíže.