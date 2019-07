Mladá Češka spadla do skryté jámy. Život jí zachránili rakouští záchranáři

Dívka do prohlubně spadla během výletu s rodiči. Šla s nimi po Heilbronnské trase směrem na horský masiv Dachstein. Kvůli slabé sněhové pokrývce nebyla proláklina vidět. Proto do ní, potom co okolo 13:30 opustila vyznačenou trasu, spadla, informovala rakouská záchranná služba Bergrettungsdienst Obertraun.

Záchranáře o pádu vzápětí telefonicky informoval otec dívky. V celé akci zasahovalo pět záchranářů, policejní důstojník a záchranný vrtulník C99. Dívku následně z prohlubně vytáhli na laně a letecky dopravili do oblastní nemocnice v Bad Ischlu.