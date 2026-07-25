V Indonésii pátrají po motorovém člunu s jedenácti turisty. Na palubě je i Čech

Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Unauna a směřovala do přístavu Marisa v provincii Gorontalo.
Do cíle ovšem plavidlo nedorazilo, což turistický průvodce nahlásil v 15:40 místního času (9:40 SELČ). Dnes to podle AP oznámil šéf úřadu pro pátrací a záchranné práce v provincii Gorontalo.
|
Přerovan zmizel na dovolené v Egyptě. V noci odešel z pokoje jen s mobilem
Na člunu je kromě českého muže Belgičan, Francouzka, pět Nizozemců, tři Němci a dva indonéští členové posádky.
Po lodi pátrají v zálivu Tomini desítky týmů, a to v oblasti o rozloze přibližně 550 kilometrů čtverečních. Používají při tom jak drony s termokamerami, tak potápěčské vybavení. Pátrací operaci komplikuje silný vítr a až 2,5 metru vysoké vlny.