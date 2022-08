Oživoval pacientku s infarktem, záchranář ho náhle sám dostal taky

Ke kuriózní situaci došlo v anglickém Stewartby v hrabství Bedfordshire. Záchranář Jeremy Williams oživoval pacientku se zástavou srdce v jejím domě. „Najednou jsem však ucítil nesnesitelnou bolest,“ popsal pro britský internetový deník The Independent.

Kolegové z jeho týmu však reagovali pohotově a ihned si rozdělili úkoly. Jedni pokračovali v záchraně pacientky, druzí pak poskytli pomoc Williamsovi. Zjistili, že má infarkt, a bok po boku poté pracovali na zvládnutí obou zraněných a jejich převozu do nemocnic.

Williams poté podstoupil urgentní operaci ve specializované nemocnici v Listeru, a nyní se on i pacientka ze Stewartby zotavují.

„Byla to jedna z těch věcí, které se nikdy nestávají. „Teď se tomu můžu smát, protože jsem rád, že jsem tady, ale nebýt mých kolegů, byl by to úplně jiný příběh,“ uvedl poté pro média. Dle jeho slov však bylo na celé situaci pozitivní to, že všechno zapadlo do sebe v ten správný moment.

„Vyděsila mě představa, jak by to dopadlo, kdyby se to stalo na venkovské silnici uprostřed ničeho a nikdo jiný nebyl poblíž. Pokud jsem měl dostat infarkt, nemohl jsem ho dostat s lepšími lidmi kolem sebe,“ doplnil záchranář.

Jeho kolegové, pracovníci EEAST, Mark Evans, Nadine Wardová, Paul Neary, Dave Jadidi a Sophie Reynoldsová po záchranné akci popsali svou směnu jako nezapomenutelnou.

„Budu navždy vděčný za úžasné týmové úsilí, které ten den pomohlo zachránit dva životy,“ dodal záchranář Shaun Whittington, který celou akci vedl. „Tuto práci dělám už 22 let a nikdy předtím jsem neslyšel, že by se něco takového stalo. A opravdu doufám, že už se to znovu nikdy nestane.