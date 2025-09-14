Češka se dostala do potíží v rakouských Alpách. Zachraňovali ji šest hodin

  14:10
Češka se v rakouských Alpách vydala na zajištěnou lezeckou cestu, avšak na 1720 metrů vysoké hoře Hochlantsch se dostala do blíže neupřesněných potíží. Akce na záchranu jednadvacetileté ženy trvala šest hodin.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hora Hochlantsch leží zhruba 50 kilometrů cesty severně od Štýrského Hradce. Češka se na zajištěnou lezeckou cestu, kterou APA označuje za poměrně snadnou, vydala v doprovodu 23letého Čecha, ale na 1720 metrů vysoké hoře se dostala do blíže neupřesněných potíží. Další horolezci pak zavolali horskou službu.

Jak podotýká tisková agentura, oba Češi byli dobře vybavení, ale žena po první třetině výstupu nemohla dál. Kvůli mlze nebyla možná záchrana za pomoci helikoptéry, a tak musela být Češka při „technicky náročné akci“ slaněna ze skalní stěny do údolí. Celkem se na zásahu podílelo přes 30 členů horské služby a také místní hasiči.

