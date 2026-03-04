Záchranná akce 300 metrů nad zemí. Balon se zamotal do stožáru vysílače

Záchranná akce se odehrála v sobotu ráno místního času poté, co hasičský sbor v texaském Longview obdržel hlášení, že se horkovzdušný balon v duhových barvách zachytil o stožár 330 metrů vysokého vysílače a zůstal viset v zhruba 275metrové výšce.
Záběry ukazují potrhaný balon, zatímco koš se dvěma cestujícími se houpal ve větru.
Do akce se podle deníku The New York Times zapojilo čtrnáct záchranářů, kteří se kolem 10. hodiny spojili s vyčerpanými pasažéry balonu. „Byli při vědomí a nehlásili žádná zranění,“ uvedli.
Záchranáři nejprve zajistili lany a postroji koš a oba cestující, kteří se pak přesunuli na samotnou věž.
„Celkově to byla hladká operace i přes všechny výzvy, které se nabízely,“ řekl listu šéf záchranářů Stephen Winchell. „Výstup 300 metrů nahoru a pak zase dolů spolu s těžkou výstrojí a lany je fyzicky velmi náročná akce,“ dodal s tím, že oba pasažéři byli klidní a vzorově spolupracovali. „Myslím, že se cítili lépe poté, co jsme jim nasadili postroje,“ uvedl.
Událost se stala atrakcí pro místní obyvatele, někteří si v okolí vysílače rozestavěli židličky a se zájmem akci sledovali. Sám Winchell řekl, že jeho rodila záchranu sledovala z nedaleké čerpací stanice.
Místní stavební firma poté sundala samotný koš a uvolnila zbytek roztrhaného balonu.
Hrdinství hasičů poté ocenila místní restaurace, která odměnila sbor krabicemi s pizzou.