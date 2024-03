Zrůdný zločin, burcovala Zacharovová svět. Pak se jí nelíbil zármutek z OSN

„Úřad generálního tajemníka OSN prohlásil, že je zarmoucen zprávami o střelbě. Zarmoucen? To si myslí, že je to střelba na střelnici?“ uvedla mluvčí. „V přímém přenosu lidé z posledních sil předávají záběry z příšerného krvavého teroristického útoku, který nebudí ‚zármutek‘, ale hrůzu, šok, bezpodmínečné odsouzení, spravedlivý hněv a soucit s oběťmi,“ dodala diplomatka podle agentury TASS.

Zacharovová před tím vyzvala mezinárodní společenství, aby ozbrojený útok v koncertním centru na západním okraji Moskvy odsoudilo jako „zrůdný zločin“. Podle ruských úřadů si vyžádal nejméně 40 mrtvých a stovku zraněných.

Zacharová též zkritizovala USA, které vyjádřily Rusku soustrast a uvedly, že nic nenasvědčuje tomu, že by za útokem byla Ukrajina. „Na základě čeho úředníci ve Washingtonu uprostřed tragédie vyvozují závěry o něčí nevině?,“ řekla s tím, že pokud Washington má nějaké informace o útoku, měl by se o ně podělit, a pokud žádné informace nemá, neměl by takto mluvit.

Generální tajemník OSN Guterres a zástupci více než 50 států minulý měsíc vyzvali Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině a okamžitě se stáhlo z jejího území.

„Je nejvyšší čas na mír - spravedlivý mír založený na Chartě OSN, mezinárodním právu a rezolucích Valného shromáždění,“ prohlásil Guterres před Radou bezpečnosti OSN. Zdůraznil také, že musí být vyšetřeny četné válečné zločiny, zejména ty spáchané ruskými ozbrojenými silami. Odpovědné osoby musí stanout před soudem.

Mluvčí s ostrým jazykem

Zacharovová nechvalně proslula svými ostrými výroky na adresu Ukrajiny i Západu, včetně České republiky. Vyšetřování kauzy výbuchů ve Vrběticích například shazovala jako „galimatyáš a marasmus“ či „absurditu“, která připomíná „příběhy o dobrém vojáku Švejkovi“. Českou žádost o odškodnění pak za „vyděračství“.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvala „zku*vysynem“. Izrael pobouřila tvrzením, pro nějž nedodala žádné důkazy, že údajní izraelští žoldnéři spolupracují s ukrajinským plukem Azov, který je podezírán z neonacismu. Jejími ústy ruské ministerstvo zahraničí z podporu nacismu obviňuje opakovaně Západ, který též podle ní využívá Kyjev k ohrožování Ruska.